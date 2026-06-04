Após primeiro gol, atacante busca nova fase com a camisa do Caxias para sequência da Série C

Feijão comemora primeiro gol na temporada diante do Ituano. Porthus Junior / Agencia RBS

A vitória do Caxias por 2 a 1 sobre o Ituano, no Estádio Centenário, teve um personagem que aguardava há meses por um momento como esse. Autor do primeiro gol grená e participante direto da jogada que resultou no segundo, o atacante Vitor Feijão voltou a balançar as redes e teve papel decisivo em um resultado que manteve a equipe entre as primeiras colocadas da Série C do Campeonato Brasileiro.

O gol diante do clube paulista foi o primeiro do atacante na temporada. Em 10 partidas disputadas em 2026, Feijão vinha buscando espaço em um elenco que passou por mudanças ao longo do ano e que atualmente vive uma sequência de resultados positivos sob o comando de Marcelo Cabo. Após a partida, o atacante destacou o peso do confronto na caminhada grená na competição nacional.

— Esse jogo, vamos encarar assim como o professor Cabo sempre fala, que é um divisor de águas. A gente ia saber onde iria brigar na tabela, se seria na parte de cima ou na parte de baixo. Eu acredito muito no DNA Grená, que a gente acreditou até o final. É muito importante também a força do nosso grupo. Teve jogo que outros entraram e deram resultado. É muito legal que a gente consiga se fortalecer e ganhar jogos aqui dentro do Centenário — afirmou.

A participação de Feijão foi decisiva nos dois gols da equipe. Primeiro, aproveitou assistência de cabeça de Salatiel para abrir o placar. Depois, retribuiu o passe ao companheiro, também em jogada aérea, para o segundo gol da partida. O atacante atribuiu a retomada à confiança recebida da comissão técnica durante as últimas semanas.

— O Marcelo vem me dando muita confiança. Ele tem essa parte de gerir o grupo, vai nos alimentando durante a semana e nos preparando para esses momentos. Fiquei muito feliz pelo gol, por voltar a marcar no Centenário, pelo primeiro gol no ano com essa camisa e sabendo o peso da história do clube. Mas temos que manter os pés no chão. Não classificamos ainda e temos uma batalha muito forte contra o Guarani — disse.

A trajetória de Feijão em 2026 passou por um período de adaptação e concorrência por espaço no setor ofensivo. O atacante retornou ao clube após passagem marcante em 2023 e viu o elenco ganhar novas opções durante a temporada. Mesmo assim, destacou o ambiente interno como um dos fatores para o crescimento coletivo da equipe.

— Fico muito feliz de ter voltado ao Caxias. Foi uma cidade em que me achei, me abraçaram muito bem. Hoje eu moro aqui em Caxias. Dentro de campo, o professor sempre deixou o nível muito alto nos treinamentos e nos jogos. Fico feliz de estar podendo ajudar. A competição nos treinos existe, mas a gente se fortalece para os jogos. Acho que isso é uma peça fundamental do trabalho do Cabo — avaliou.

Novo momento após eliminações

A vitória sobre o Ituano ampliou a sequência positiva do Caxias e consolidou a força da equipe no Estádio Centenário. Invicto como mandante na Série C, o time agora terá uma sequência importante de partidas em casa na reta decisiva da primeira fase. Para Feijão, o momento exige equilíbrio e concentração para transformar o desempenho em classificação.

— A gente tem que ficar feliz com a nossa invencibilidade dentro de casa. Isso mostra a nossa força. Faço até um apelo ao torcedor para vir nos apoiar nos jogos porque isso nos ajuda muito. Temos que aproveitar esses jogos em casa para tentar classificar, mas sem esquecer que não ganhamos nada ainda. É focar jogo a jogo, treino a treino — destacou.

O atacante também lembrou que a atual campanha é resultado da recuperação construída após um início de temporada marcado por eliminações no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil.

— Tivemos um começo de ano que não foi como a gente queria. Mas no futebol a derrota ou a vitória não dura mais de 24 horas. Depois da pausa, o Marcelo Cabo conseguiu inserir o trabalho dele. Os atletas que ficaram abraçaram quem chegou e a gente se fortaleceu. Hoje estamos com vários jogos de invencibilidade e acredito que estamos no caminho certo — afirmou.

Antes do próximo compromisso pela Série C, contra o Guarani, em Campinas, o elenco terá cerca de dez dias de preparação. O período é visto pelo grupo como uma oportunidade para corrigir detalhes e ampliar o trabalho realizado até aqui.