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Virada de chave
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Após primeiro gol, atacante busca nova fase com a camisa do Caxias para sequência da Série C

Vitor Feijão foi decisivo na vitória sobre o Ituano, na última rodada, quando entrou no segundo tempo

Tiago Nunes

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