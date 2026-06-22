Após empate em casa, Caxias segue no G-8 da Série C

Caxias, do zagueiro Maurício, não conseguiu superar o Maringá. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias tropeçou em casa e perdeu o 100% de aproveitamento no Estádio Centenário pela Série C do Brasileirão. O empate em 1 a 1 diante do Maringá não estava nos planos do técnico Marcelo Cabo. A atuação da equipe não foi boa, reconhecida pelos próprios jogadores. O treinador preferiu falar em oscilação durante os 90 minutos.

Na matemática fria, o ponto somado se tornou importante, pois o Caxias segue no G-8 da Série C com 16 pontos. Atrás, vem uma pelotão de quatro times com 15 pontos e outros quatro com 14 e 13. Por isso, o sinal de alerta está ligado.

O Grená terá mais um jogo em casa na sequência da competição Nacional. O grupo de jogadores se reapresenta na manhã desta terça-feira (23) para iniciar a preparação para a 12ª rodada. A partida seguinte será diante do Anápolis, que luta contra o rebaixamento. O jogo será no dia 30 de junho, terça-feira, às 19h30, em Caxias do Sul.