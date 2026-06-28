AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Ceará

Papo quer se consolidar no G-6. Arte Pioneiro / Reprodução

Pela 15ª rodada da Série B, o Juventude recebe o Ceará no Estádio Alfredo Jaconi. A partir das 16h, as equipes se enfrentam neste domingo (28).

O Papo iniciou a rodada em sexto lugar, com 22 pontos, vindos de seis vitórias e quatro empates. O time do Nordeste, por sua vez, tem 17 pontos, e busca se afastar do Z-4.

Leia Mais Saiba onde assistir a Juventude x Ceará pela 15ª rodada da Série B

Na última rodada, o Ju venceu o São Bernardo por 1 a 0, enquanto o Vovô foi derrotado pelo Botafogo-SP, pelo mesmo placar.