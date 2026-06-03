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Amistoso e "ajuste fino": como o técnico do Caxias pretende usar o período maior de treinos para consolidar o time no G-8 da Série C

Elenco grená terá 10 dias sem jogos e técnico projeta jogo-treino para dar ritmo ao grupo

Tiago Nunes

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