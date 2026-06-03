Amistoso e "ajuste fino": como o técnico do Caxias pretende usar o período maior de treinos para consolidar o time no G-8 da Série C

Elenco volta aos treinos sob o comando de Marcelo Cabo. Porthus Junior / Agencia RBS

O elenco do Caxias se reapresenta na tarde desta quarta-feira (3), às 14h, com uma missão clara: aproveitar ao máximo o período de 10 dias sem jogos para realizar uma "mini intertemporada". O próximo compromisso do Grená será apenas no dia 13 de junho, um sábado, quando enfrentará o líder Guarani, fora de casa, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com a primeira fase do campeonato entrando na sua segunda metade, o técnico Marcelo Cabo planeja usar este intervalo na tabela para fazer o time "decolar de vez" rumo à classificação. O cenário é altamente positivo, visto que o treinador conta com o departamento médico vazio e terá uma sequência com mais confrontos no Estádio Centenário nas rodadas finais.

Após enfrentar uma rotina desgastante de jogos sucessivos, o pequeno respiro na tabela foi recebido positivamente pelo Caxias. O período servirá para consolidar os níveis físicos que foram construídos no início do ano.

— Nós precisávamos desta parada, ela é extremamente oportuna. Vínhamos de uma sequência desgastante de jogos às quartas e domingos. O fato de não termos ninguém no departamento médico é mérito de um trabalho integrado e multidisciplinar do clube. Isso envolve médicos, fisioterapeutas, preparação física e fisiologia, em reuniões diárias e semanais para alinhar as atividades — avaliou Marcelo Cabo.

Amistoso no Radar

Enquanto os titulares ganham fôlego, o comandante grená planeja dar ritmo de jogo aos atletas que têm recebido menos oportunidades. A direção do Caxias já trabalha nos bastidores para agendar um jogo amistoso nos próximos dias. O objetivo é movimentar os jogadores que integram o chamado "G2 e G3" — jargão do staff para definir os reservas imediatos e as opções complementares do elenco.

— Hoje ocupamos a quinta colocação, com 15 pontos. Fizemos uma competição de recuperação, entramos no G-8, exatamente como havíamos planejado. Agora é o momento de consolidar a nossa posição e subir ainda mais. Esta paragem é a oportunidade perfeita para recarregarmos as baterias e treinarmos forte. Estamos tentando um amistoso para dar ritmo àqueles atletas com pouca minutagem, pois o campeonato é longo e vamos precisar de todos eles em alto nível — explicou o técnico.

De Olho no Quadrangular Final

Com o planeamento da comissão técnica estruturado para as próximas semanas, Marcelo Cabo não esconde o otimismo em ter opções de escolha no banco de reservas, algo que considera vital para a busca do objetivo principal do clube: o acesso.