Alvo de outros clubes, Mandaca afirma: “Procuro manter minha cabeça focada no Juventude”

Mandaca está na quarta temporada no Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Mandaca e Juventude são sinônimos de longevidade. O meio-campista está na sua quarta temporada no clube. O jogador é um nome identificado com o Verdão, pelo tempo de casa, e principalmente pela resposta dentro de campo. Destaque da equipe, ele desperta interesse de outros clubes.

— Eu procuro manter minha cabeça focada no Juventude. Como eu já falei muitas vezes, eu tento deixar isso mais pro meu empresário, pro clube. Se chegar alguma coisa, eles que tratam disso, eu prefiro manter o meu foco no Juventude. Todo mundo sabe do meu amor pelo clube, do carinho que eu tenho pela torcida, por todos da comissão, da diretoria. Todo mundo sabe disso, já deixei bem claro. E eu procuro sempre manter o foco na Juventude — comentou Mandaca, em entrevista à Rádio Caxias, após a vitória por 1 a 0 diante do São Bernardo.

Nesta temporada, Mandaca enfrentou um longo período lesionado. Primeiro, ficou quase um mês fora entre os jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Entrou no segundo jogo para marcar o gol da classificação, mesmo sem estar 100%.

Depois, uma nova parada de 30 dias para voltar diante da Ponte Preta. Diante do São Bernardo, participou com assistência para o gol de Alisson Safira.

— Muito feliz por, mais uma vez, ajudar a equipe, por conquistar esses três pontos. Sabemos da dificuldade que era o jogo, mas fui muito feliz na assistência pro Safira. Isso é concentração. A gente quando está no banco de reservas, tem que procurar sempre ver os espaços pra quando entrar, poder aproveitar. É seguir firme na pegada pra buscar mais três pontos dentro de casa — avaliou o meio-campista.

Por conta da lesão e do período sem atuar, Mandaca ainda busca a melhor forma física para poder estar 100% e ajudar ainda mais o Juventude.

— A recuperação foi boa. Um pouco sofrida, porque eu não gosto de ficar lesionado, mas a gente sabe que isso faz parte do futebol. Então me recuperei bem. Ainda estou voltando à minha forma física e aos poucos vou pegando o ritmo e melhorando — disse Mandaca.

Busca pelo acesso

Em 2023, Mandaca fez parte da campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com o Juventude. Em 2026, o meio-campista quer repetir a história e recolocar o Verdão na elite nacional.

— Eu vejo o nosso elenco muito forte. A gente sabia que tinha muitos atletas que estavam machucados, inclusive eu. Sabemos que temos muitos atletas aí que irão ajudar durante a temporada. Então, é sempre poder manter o elenco firme e forte nessa busca pelo acesso, que é o que a gente mais almeja — finalizou Mandaca.