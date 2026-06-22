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Alvo de outros clubes, Mandaca afirma: “Procuro manter minha cabeça focada no Juventude”

Jogador tem 21 jogos pelo time alviverde nesta temporada, com três gols e quatro assistências 

Eduardo Costa

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