Esportes

Feito histórico
Notícia

Aluna do colégio La Salle Carmo, de Caxias do Sul, garante o título de Mestre Nacional Feminina em xadrez

Eduarda Baldisserotto Martins conquistou o 4º lugar na classificação geral e o 1º lugar na categoria sub-14

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS