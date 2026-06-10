Aluna do colégio La Salle Carmo, de Caxias do Sul, garante o título de Mestre Nacional Feminina em xadrez

Realizado ao longo de quatro dias, campeonato reuniu mais de 160 enxadristas, incluindo atletas de nível internacional. Colégio La Salle Carmo / Divulgação

Um feito histórico para o xadrez do colégio La Salle Carmo, de Caxias do Sul, foi obtido pela aluna Eduarda Baldisserotto Martins. Na disputa do RS Chess Open – Edição Porto Alegre, um dos mais importantes torneios de xadrez do país — a educanda atingiu o posto de Mestre Nacional Feminina (MNF) pelo desempenho no torneio.

A honraria é uma titulação oficial concedida pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) para reconhecer um alto nível técnico adquirido por enxadristas brasileiras em competições do esporte.

Realizado ao longo de quatro dias, o campeonato reuniu mais de 160 enxadristas, incluindo atletas de nível internacional e de elevado grau técnico.

O Colégio La Salle Carmo esteve representado por oito educandos, que tiveram boa participação durante toda a competição. Entre os grandes destaques do evento, Eduarda conquistou o 4º lugar na classificação feminina geral e o 1º lugar na categoria sub-14, resultados que lhe garantiram o título de Mestre Nacional Feminina.

A conquista tem um significado ainda mais especial: Eduarda é atualmente a única enxadrista de Caxias do Sul a possuir esse título, um reconhecimento que coroou anos de estudo, disciplina e paixão pelo xadrez.