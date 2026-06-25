ACBF recebe Jaraguá em confronto direto da Liga Nacional de Futsal

A ACBF volta às quadras nesta sexta-feira (26). Pela 10ª rodada da Liga Nacional de Futsal, a Laranja Mecânica tem um confronto direto com o Jaraguá. A partida inicia às 19h, no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa.
As equipes brigam por uma posição na tabela. O time de Peri Fuentes tem 16 pontos e ocupa a 5ª colocação. Uma vitória pode igualá-lo a pontuação de G-4. Já os catarinenses estão em 6º, com 14, e buscam um triunfo para ultrapassar os serranos.
Na última rodada, a ACBF buscou o empate em 2 a 2 com o Cascavel, fora de casa, enquanto o Aurinegro recebeu o Magnus, mas acabou derrotado por 2 a 0.
Na Copa LNF, os times avançaram às quartas de final. A equipe de Carlos Barbosa venceu a disputa de pênaltis com o Joaçaba e o time de Jaraguá do Sul derrotou o Apodi, por 2 a 1.
Na próxima fase, a ACBF enfrenta o Dracena, em São Paulo, e o Jaraguá volta ao Rio Grande do Sul para encarar o Vélez Camaquã.