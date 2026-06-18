ACBF conhece adversário das quartas de final da Copa LNF; Saiba quem é

Confronto único acontece no dia 3 de agosto. Duda Knoff / ACBF,Divulgação

A ACBF chegou nas quartas de final da Copa LNF depois de muita emoção. No primeiro jogo, venceu o Sport nos pênaltis, após empate em 3 a 3 no tempo regulamentar. Depois, empatou em 1 a 1 com o Joaçaba e, também nos pênaltis, venceu a equipe catarinense.

Agora, o duelo é com o Dracena. Os paulistas chegam mais confiantes já que venceram o Marreco, por 2 a 1, e o Concórdia, por 3 a 1, nas fases anteriores.

O confronto é único e será em solo paulista, já que o Dracena disputa a LNF Silver. A partida está marcada para o dia 3 de agosto, às 18h, no Ginásio Alaor Ferrari, em Dracena.

Foco na LNF

Antes do confronto pelo novo torneio de 2026, a equipe já entra em quadra neste sábado (20), contra o Cascavel. Pela 9ª rodada da Liga Nacional de Futsal, o confronto acontece no Ginásio Odilon Reinhardt, no Paraná, a partir das 16h45min.

Após vitórias na última rodada, a Laranja Mecânica está em 5º lugar na tabela, com 15 pontos, enquanto os paranaenses ficam com a 10ª colocação, com 10.