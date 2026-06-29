A virada de chave de Alisson Safira: Da cobrança aos gols para firmar o Juventude no G-6 da Série B

Safira abriu o placar no Jaconi. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na tarde deste domingo, o Estádio Alfredo Jaconi foi o cenário de uma afirmação dupla. Com uma vitória sólida por 2 a 0 diante do Ceará, o Juventude chegou aos 25 pontos na Série B do Brasileirão, se mantendo dentro do G-6. Mais do que os três pontos na tabela, a partida marcou o processo de superação do atacante Alisson Safira.

Autor do primeiro gol do confronto, o camisa 25 parece ter deixado a má fase e as críticas do início do ano no passado. Dos últimos cinco jogos pelo Verdão, ele marcou três vezes.

Para Safira, o gol deste domingo é o símbolo de um amadurecimento psicológico. O atacante, que no começo da temporada via a bola bater e não entrar, explicou como trabalhou a parte mental para que a desconfiança das arquibancadas não se transformasse em barreira dentro das quatro linhas.

— Acho que você não pode se deixar abalar por um momento. O mau momento todo mundo tem. O que faz a diferença é como você passa pelo momento. Continuei trabalhando, não deixei de trabalhar em nenhum momento. O professor sempre dando confiança, os colegas também sempre dando confiança. Era questão de entrar o primeiro. Depois que entra o primeiro, a confiança volta, a fase boa volta, e espero que ela não vá mais embora — desabafou o artilheiro.

O Embate Físico no Gramado Pesado do Jaconi

Além do desafio psicológico, o duelo contra o Ceará exigiu muita força física. O Juventude precisou abdicar temporariamente do seu estilo de jogo para se adaptar a um campo pesado pela chuva que castigou o gramado do Jaconi. Os atletas mais técnicos conseguiram se adaptar rapidamente. Este jogo de muito contato e choque Safira conhece muito bem.

— Eu já estou acostumado com o choque, para mim não muda muita coisa. Apesar de que teve muito choque esse jogo, a equipe soube se portar bem diante dessa condição. Um campo muito pesado, a bola rolando pouco, mas a gente entendeu o que o jogo pedia e fomos felizes, acabamos saindo com a vitória — analisou o atacante.

O pelotão de cima e a sequência em casa

A boa fase de Alisson Safira coincide com o melhor momento coletivo do Juventude na temporada. Ao engatar uma sequência de três vitórias consecutivas e celebrar o retorno de atletas importantes que estavam entregues ao departamento médico, o Alviverde chega mais forte à metade da competição. Depois de enfrentar o Náutico no próximo final de semana, fora de casa, Barbieri terá uma sequência de dois jogos seguidos dentro do Alfredo Jaconi pela frente. O camisa 9 vê a oportunidade perfeita não apenas para se firmar no G-6, mas para buscar o líder.