A receita para o acesso: Técnico do Caxias revela as duas posições fundamentais para subir de divisão

Marcelo Cabo tem 100% de aproveitamento em casa. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A vitória heroica do Caxias sobre o Ituano no último final de semana deixou evidente uma máxima do futebol: um bom time começa por um bom goleiro. E para conquistar o acesso em uma competição equilibrada, o técnico Marcelo Cabo afirma que uma equipe precisa de dois pilares decisivos, no gol e na área adversária.

No Estádio Centenário, o roteiro da partida desenhou perfeitamente essa teoria. Enquanto o goleiro Busato operou milagres para salvar o time na primeira etapa, o centroavante Salatiel foi o grande predador da área, garantindo os três pontos com um gol cirúrgico nos acréscimos do segundo tempo.

Em sua entrevista coletiva, o comandante grená exaltou a atuação individual dos seus atletas e sintetizou a estratégia que move os times vitoriosos na Série C.

— Um grande time começa com um grande goleiro. Nós contratamos um profissional dessa magnitude para que ele pudesse nos dar pontos. Às vezes, quando a situação está difícil, o adversário também tem mérito porque consegue superar o nosso mecanismo de defesa, e a bola acaba estourando lá no nosso goleiro. Acho que o Busato fez quatro ou cinco grandes defesas — declarou Cabo, que completou:

— Acredito que, em todo o momento dele aqui no clube, este foi o jogo em que ele teve a participação decisiva mais marcante. Eu costumo dizer uma frase: time para ter acesso precisa ter um bom goleiro e um bom 9. O goleiro garante lá atrás e o 9 decide lá na frente.

A Matemática do G-8 e a Força do Centenário

Com o resultado positivo conquistado aos 50 minutos da etapa complementar, o Caxias atingiu a marca dos 15 pontos estabelecida pela comissão técnica para o fechamento destes nove jogos, consolidando-se dentro da zona de classificação aos quadrangulares: