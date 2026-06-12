A passagem de Ibañez por Garibaldi e o técnico caxiense que comandou seu primeiro jogo profissional em 2016

Ibañez vestiu a camisa do PRS FC de Garibaldi na Copa FGF 2016. PRS FC / Divulgação

A camisa 24 não será vestida apenas pelo canelense Ibañez na Copa do Mundo de 2026. Ela carrega nas costas o orgulho de milhares de torcedores espalhados pela Serra Gaúcha e pelo litoral do Rio Grande do Sul.

Seja nas terras, de Canela, onde nasceu, ou de Garibaldi, onde chegou a despertar os olhares do Fluminense, ou nas areias do litoral gaúcho, onde deu os primeiros passos no futebol, as marcas deixadas pela passagem do zagueiro de 27 anos estarão cada vez mais vivas toda vez que a Seleção entrar em campo no Mundial.

Há 10 anos, quando ainda era chamado de Roger, Ibañez era só mais um guri com o sonho de se tornar um jogador de futebol. Enquanto ele dividia suas atenções nos gramados e nas areias do litoral, há pouco mais de 200 km de distância acontecia um movimento no futebol de Garibaldi que mudaria o destino do jogador.

A Associação Garibaldi de Esportes (AGE), que já foi o Grêmio Atlético Guarany, passava por dificuldades financeiras que a afastaram das competições profissionais. O jeito foi investir em parcerias para que se iniciasse um projeto de base. Foi quando surgiu, em 2016, o PRS de Garibaldi, com intuito de revelar novos talentos para o futebol brasileiro.

— Esse investidor acabou parando e a gente continuou em 2017, quando já esteva conosco o Roger. Foram sete ou oito meninos, na época, para fazer uma avaliação, junto com aqueles que estavam já aqui, alguns experientes, outros que vieram do Sergipe, que jogaram a Copa FGF — lembrou o gerente executivo do clube garibaldense na época, Rogério Loss.

O dirigente afirmou que, quando o time venceu o Grêmio, de Jean Pyerre, pela Copa FGF 2016, Roger foi oferecido ao Tricolor que, no entanto, não o levou por considerar que já tinha jogadores o suficiente para a posição no elenco. Neste período, Ibañez era meia no time de Garibaldi.

— O Roger tinha de 17 pra 18 anos, ele chegou como meia em Garibaldi, depois ele passou a ser volante. Ele não chegou a jogar em Garibaldi como zagueiro. Morava no alojamento aqui no clube e ganhava uma ajuda de custo — destacou Rogério Loss que, juntamente com o presidente do clube, Edmílson Silva, passaram a bancar um investimento mensal de 13 mil para manter o time ao fim da parceria.

"Ele tinha uma personalidade forte"

Ibañez chegou a morar no alojamento do PRS FC de Garibaldi. PRS FC / Divulgação

Rogério Loss trouxe ainda um detalhe curioso no extracampo de Ibañez em sua passagem por Garibaldi:

— Sempre foi um menino exemplar, muito difícil de lidar pela personalidade forte dele, mas a gente sabia que realmente ele tinha foco e que um dia ele buscaria o objetivo. Muito aguerrido, muita força e imposição física ao extremo.

Depois de um curta passagem pelo Sergipe, onde realizou apenas duas partidas, Ibañez retornou e foi novamente cedido por empréstimo, desta vez ao Fluminense. O final feliz para o jogador não foi o mesmo para o clube garibaldense, que ainda cobra na justiça valores de duas parcelas não pagas pela compra do atleta pelo clube carioca. Dívida que está na casa dos R$ 5 milhões e que poderia fazer com que a AGE tivesse capacidade de investir no lançamento de novos "Rogers". Mas que não apaga as marcas que o atleta deixou em Garibaldi.

— As portas se abriram para ele na Seleção, como se abriram no Fluminense e em outros clubes. É muito gratificante, a cidade está toda feliz. Colocar um jogador na Seleção, que passou por Garibaldi, um menino que por pouco tempo, claro, um ano e meio, no máximo dois anos, foi um cidadão garibaldense, e a maioria do povo aqui se lembra, nos restaurantes, nas lojas, no mercado, na farmácia; da passagem dele aqui, um menino exemplar, e todos estão torcendo por ele — completou Rogério Loss.

"Acho que eu sou o primeiro treinador em seu primeiro jogo profissional"

Em Garibaldi, Ibañez não apenas mudou de função, passando a atuar como volante, mas também chamou a atenção de um treinador caxiense que comandava a equipe serrana: Júlio César Nunes.

O atual comandante do Nacional-AM relembrou como foi a chegada de Roger no PRS e de uma partida especial disputada em Caxias do Sul, no primeiro jogo de Ibañez numa competição profissional, a Copa FGF de 2016.

— Naquela situação vem um atleta nascido em 1998, chamado de Roger, veio como meia de uma escolinha de Capão da Canoa e aí a gente utilizou ele naquela Copa RS. Lembro um jogo que ele entrou contra o Caxias, no Estádio Centenário (pela 1ª rodada). Nós tínhamos um meia mais experiente, mas ele já estava pedindo passagem. E o que chamava a atenção era o porte físico dele, a passada larga, a batida na bola — detalhou o técnico, que naquele momento sentiu que estava diante de um atleta diferenciado:

— Via ele com um perfil interessante a nível de Europa, mas vindo mais de trás, como um volante, e tinha detectado isso e falado pro PRS. E aí as coisas aconteceram muito rápido na vida do Roger. Hoje um zagueiro muito rápido, ele pode fazer tanto uma primeira função ali de volante, como lateral, como já fez porque ele tem essas qualidades.

Orgulho de quem foi pra Copa, orgulho de quem ficou na torcida. Júlio César Nunes é mais um dos profissionais responsáveis em dar oportunidade para que o novato meia Roger se transformasse no talentoso zagueiro Ibañez.

— Acho que eu sou o primeiro treinador a lançá-lo em seu primeiro jogo profissional da sua carreira, na Copa FGF 2016. Muito honrado e feliz de ter participado um pouquinho daquele momento — finalizou Júlio César Nunes.

A mão do treinador caxiense, a luta de um dirigente por manter vivos os sonhos de muitos garotos, mesmo diante das dificuldades, foram determinantes para que, hoje, Ibañez seja um dos 26 escolhidos por Carlo Ancelotti na luta pra trazer o sonhado "Hexa" à uma nação que anseia pela comemoração.

— Não tive conversas longas com o mister sobre a lateral. Ele é bem específico, e isso ajuda. Se me diz para atacar, vou atacar, se é para defender, vou defender. É o melhor momento da minha vida — resumiu Ibañez em coletiva durante a semana.