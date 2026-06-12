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A passagem de Ibañez por Garibaldi e o técnico caxiense que comandou seu primeiro jogo profissional em 2016

Camisa 24 da Seleção Brasileira despertou o interesse do Fluminense após uma passagem de quase dois anos pelo PRS FC, na Serra Gaúcha

Rafael Rinaldi

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