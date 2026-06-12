"A equipe tem margem para evolução", diz técnico do Caxias antes de enfrentar o líder

Técnico Marcelo Cabo em treinamento no CT Baixada Rubra. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias, do técnico Marcelo Cabo, está em evolução na Série C. Com seis jogos de invencibilidade, o time está no G-8 nas últimas três rodadas. Mesmo assim, o treinador grená observa que a sua equipe ainda pode melhorar e buscar a primeira vitória fora de casa, neste sábado (13), às 11h, diante do Guarani, em Campinas.

— A equipe tem margem para evolução, a gente sabe disso. Alguns jogadores mostraram nessa pequena pausa que a gente teve aí uma melhora muito boa, me traz boas opções. Estamos focados para que possamos buscar a nossa primeira vitória fora de casa diante do Guarani — disse Marcelo Cabo.

Não será a primeira vez em que o Caxias enfrenta uma equipe que está na liderança da Série C. Dessa vez, o confronto é com o Bugre. Três pontos separam os times na tabela de classificação.

— A gente enfrentou equipes que já estiveram na liderança da competição. É para entender o nível que está o Caxias. Quando a gente pega o líder, a gente joga de igual para igual, empatamos, perdemos, vencemos. A gente é uma equipe também tão qualificada quanto os líderes, tanto dentro quanto fora de casa. A gente tem um bom aproveitamento dentro de casa, a gente está com 100% de aproveitamento — comentou Cabo, que finalizou: