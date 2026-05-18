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Zagueiro natural de Canela é convocado para a disputa da Copa do Mundo pelo Brasil

Roger Ibañez, 27 anos, do Al-Ahli Jeddah da Arábia Saudita teve seu nome confirmado nesta segunda-feira (18) pelo técnico Carlo Ancelotti

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