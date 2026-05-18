Zagueiro natural de Canela é convocado para a disputa da Copa do Mundo pelo Brasil

Em março, zagueiro retornou à Seleção Brasileira, após cerca de três anos. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

O Brasil parou na tarde desta segunda-feira (18) para acompanhar a convocação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026, e com a expectativa pela presença de Neymar na lista de Carlo Ancelotti, confirmada pelo técnico italiano.

Mas para a Serra Gaúcha, o momento mais aguardado do dia foi a confirmação da convocação do zagueiro Roger Ibañez, 27 anos. Natural de Canela, o atleta do Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, foi um dos defensores escolhidos para representar o país no Mundial.

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Recentemente, em março, ele retornou à Seleção Brasileira, após cerca de três anos. Na última Data Fifa, o defensor participou dos amistosos com França e Croácia, atuando inclusive na lateral direita. Foi a primeira vez que o defensor foi convocado por Carlo Ancelotti.

Antes disso, sua última chamada havia sido em setembro de 2023, para os jogos contra Bolívia e Peru, para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

CARREIRA

Ibañez teve na sua trajetória as categorias de base do Grêmio Atlético Osoriense. Depois, treinou no Real, de Capão da Canoa, e jogou pelo PRS, de Garibaldi, a Copa Larry Pinto de Faria. Ainda teve uma passagem pelo Sergipe, antes do retorno ao PRS para jogar a Terceirona Gaúcha de 2017.

No Fluminense, ficou por duas temporadas e disputou o Campeonato Brasileiro. Após a passagem pelo clube carioca, começou sua trajetória internacional. Contratado pela Atalanta, ganhou mais oportunidades em outro time da Itália.