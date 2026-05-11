Zagueiro analisa seu primeiro jogo como titular do Caxias após elogios do técnico

Windson chegou no começo do ano no Estádio Centenário. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O empate em 0 a 0 contra o Barra, em Itajaí, teve um sabor especial para o zagueiro Windson. Pela primeira vez na temporada 2026, o defensor atuou durante os 90 minutos, sendo peça importante para segurar o atual campeão catarinense. Reserva imediato e com poucos minutos em campo até então, Windson provou que pode assumir o posto em um futuro na camisa Grená.

Escalado ao lado de Gabriel Moraes — uma dupla inédita em competições oficiais —, Windson revelou que o entrosamento foi construído na base do diálogo nos treinos.

— Trabalhamos juntos nos treinos, então esse entrosamento já existe. Conversamos muito antes do jogo sobre cobertura e comunicação. Acredito que isso foi o diferencial para termos uma exibição sólida e sairmos de campo sem sofrer gol — afirmou o zagueiro em entrevista à Rádio Caxias.

Resiliência em 11 Dias de Estrada

O Caxias encerrou uma maratona de 11 dias longe de casa, enfrentando climas e competições distintas. Para Windson, a distância da família e a logística pesada foram superadas pela união do vestiário.

— Dez dias longe de casa é difícil, mas o grupo é resiliente. Um dá força ao outro. Temos a convicção de que este grupo merece chegar mais longe. Esta já é a nossa quinta partida de invencibilidade, o que mostra a força do trabalho que vem sendo realizado — destacou.

Blindagem contra a Crise

Mesmo com a pressão externa após a queda na Copa Sul-Sudeste — a quarta eliminação da temporada —, o grupo mantém o apoio irrestrito ao técnico Marcelo Cabo. Windson foi enfático ao afastar qualquer rumor sobre instabilidade no comando técnico.

— Não chegamos a temer pela saída do professor. Ele faz um bom trabalho e a confiança é recíproca. Internamente, não vemos como uma eliminação, mas como uma "não classificação" para as semifinais. O grupo inteiro está com ele — contou o defensor.

A Confiança do "Olho no Olho"

A oportunidade de começar como titular surgiu após as suspensões na última rodada, e a preparação psicológica veio diretamente de Marcelo Cabo. O treinador chamou o defensor para uma conversa particular, transmitindo a segurança necessária para o desafio em Santa Catarina.