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Série C
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Zagueiro analisa seu primeiro jogo como titular do Caxias após elogios do técnico

Windson atuou os 90 minutos ao lado de Gabriel Moraes na defesa, colaborando para o quinto jogo invicto do Caxias

Tiago Nunes

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