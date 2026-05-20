Volante e lateral passam por exames e podem desfalcar o Caxias na Série C

Técnico Marcelo Cabo tem 100% de aproveitamento em casa na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

A vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, no último domingo, teve um fato atípico para o técnico Marcelo Cabo. O comandante teve de fazer três substituições por questões clínicas durante a partida. A reapresentação do elenco na terça-feira (19) foi marcada por uma rodada de reavaliações médicas. O treinador agora vive a expectativa para saber se contará com peças importantes para o confronto diante do Maranhão, neste sábado, às 19h30min, pela oitava rodada da Série C.

A situação que mais preocupa a comissão técnica é a do lateral-direito Felipe Albuquerque. O atleta sentiu uma lesão na musculatura posterior da coxa e deixou o gramado com visível dificuldade, precisando ser amparado por dois profissionais do clube para conseguir caminhar. Caso seja vetado pelo departamento médico, Vitor Gabriel é o mais cotado para assumir a posição.

Outro ponto de atenção no meio-campo é o volante Grigor. O jogador passou por avaliações após sentir dores no adutor da coxa e aguarda os resultados dos exames para saber se terá condições de integrar a delegação que viaja ao Nordeste. Se ficar de fora, a tendência é que Breno Santos ganhe a titularidade.

Alívio no Vestiário

Nem tudo é preocupação no departamento médico grená. O volante Matheus Nunes, que também precisou ser substituído contra o Paysandu após um choque acidental — que lhe rendeu cinco pontos na boca após ser atingido pela chuteira de um adversário —, participou normalmente das atividades de campo na reapresentação. O atleta está à disposição e deve seguir na equipe titular.

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