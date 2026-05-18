Volante do Caxias leva cinco pontos após queda e outros dois serão reavaliados na reapresentação do time

Com 100% em casa, técnico Marcelo Cabo busca primeira vitória longe do Centenário. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Após vencer por 2 a 0 o líder da Série C do Brasileirão, o Caxias deu folga ao grupo de atletas nesta segunda-feira (18). A apresentação do elenco do técnico Marcelo Cabo será nesta terça-feira (19), às 14h, no Estádio Centenário, quando o comandante iniciará a preparação para a 8ª rodada da Série C.

Três atletas serão avaliados pelo departamento médico. Dois preocupam mais, o volante Grigor e o lateral-direito Felipe Albuquerque. O primeiro sentiu um desconforto muscular. Já o lateral teve que sair de campo amparado por dois profissionais do clube, pois não conseguir firmar um dos pés no chão.

Outra situação não envolve lesão, mas em uma pancada. O volante Matheus Nunes levou a pior em uma dividida e não conseguiu seguir em campo. O meio-campista sofreu um corte na boca após a chuteira do jogador do Paysandu atingir a cabeça do atleta, quando caiu no campo. O volante grená teve que levar cinco pontos no lábio superior, no lado esquerdo.

Caso Grigor e Felipe Albuquerque fiquem de fora da próxima rodada, as alternativas são Breno Santos e Vitor Gabriel. Nas demais posições, o time não teve ter alternações para o jogo longe de casa na Série C.

O técnico Marcelo Cabo terá uma semana aberta para definir o time que entrará em campo no próximo final de semana, sábado (23), às 19h30min, contra o Maranhão. A equipe do nordeste é concorrente direto ao G-8 da Terceira Divisão Nacional.