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Volante do Caxias leva cinco pontos após queda e outros dois serão reavaliados na reapresentação do time

Técnico Marcelo Cabo pode ter de mudar o time Grená para a rodada do próximo final de semana da Série C do Brasileirão

Tiago Nunes

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