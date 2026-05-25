Veranópolis confirma Gelson Conte como técnico para a Divisão de Acesso

Gelson Conte comandou o Veranópolis na temporada passada. Porthus Junior / Agencia RBS

Gelson Conte está de volta ao Veranópolis. Aos 57 anos, o treinador comandou o clube na última edição da Divisão de Acesso. Em 2026, a competição terá início mais tarde, com previsão de abertura em 2 de agosto. Em 2025, o início foi em maio.

Na temporada passada, Conte levou o Veranópolis até a fase semifinal. A equipe foi eliminada pelo Inter-SM após duas derrotas. Nas quartas de final, avançou diante do Passo Fundo. Na primeira fase, terminou na sexta colocação, com 23 pontos em 14 jogos.

Em 2026, o treinador iniciou o ano no Primavera, clube que conquistou o título estadual em 2025 sob o seu comando. No entanto, nesta temporada, após o empate em 1 a 1 com o Operário-VG, em Várzea Grande, o resultado confirmou o rebaixamento da equipe.

Após deixar o Primavera, Gelson Conte assumiu o Guarany de Bagé na fase final do Gauchão e garantiu a permanência do clube na elite. Ele seguiu para a disputa da Série D, mas a equipe somou apenas um ponto em quatro jogos. A sua saída ocorreu após a derrota em casa por 1 a 0 para o São Luiz.

Gelson Conte acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. No Rio Grande do Sul, comandou equipes tradicionais como São Luiz, Aimoré, Novo Hamburgo, Lajeadense e Avenida. Fora do estado, dirigiu o Águia Negra-MS, o Barcelona de Ilhéus-BA e o Juventus Jaraguá-SC.

Divisão de Acesso 2026

A disputa, com início previsto para agosto, contará com 18 datas, três a menos em relação à edição anterior, e terá a final programada para 31 de outubro.

Na fase inicial, as 16 equipes serão divididas em 4 grupos com 4 times cada. As equipes enfrentam adversários de outros grupos em turno único. Os dois melhores colocados de cada chave avançam ao mata-mata, que será realizado em confrontos de ida e volta até a decisão.