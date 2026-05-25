Esportes

De volta
Notícia

Veranópolis confirma Gelson Conte como técnico para a Divisão de Acesso

No ano passado, treinador comandou a equipe que chegou na fase semifinal da competição e esteve perto do retorno à elite do Gauchão

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS