"Vamos buscar o objetivo maior que é ser campeão dessa Sul-Sudeste", afirma atacante do Caxias

Salatiel entrou e foi decisivo para a vitória Grená. Luiz Erbes / Caxias,Divulgação

O Caxias venceu o Volta Redonda por 2 a 0 e precisou de dois homens do banco de reservas para assumir a liderança do Grupo A da Copa Sul-Sudeste. Salatiel e Jhonatan Ribeiro foram determinantes para o Grená assumir a primeira colocação da sua chave. Após a partida, na noite de quinta-feira, o centroavante falou sobre a vitória em casa:

— É muito importante a gente entrar bem e poder ajudar a equipe. Eu estou muito feliz de ter ajudado novamente e essa vitória vai para todos os torcedores do Caxias, para todo mundo que trabalha aqui todo dia, porque a gente tem grandes coisas pela frente — disse Salatiel, autor de um gol e de uma assistência.

Coube ao atacante Jhonatan Ribeiro fazer o gol da liderança do Caxias no torneio. O time hoje estaria classificado às semifinais da Copa Sul-Sudeste. O jogador disse que vinha buscando balançar as redes:

— Muito feliz pela oportunidade de estar entrando no jogo e conseguir ajudar a minha equipe com gol, que é o que nós somos cobrados no dia a dia para fazer, ser efetivo e conseguir sempre sair vitorioso aqui dentro de casa. É importante também esse gol para a gente conseguir a liderança no campeonato, não estamos classificados, tem que ter o pé no chão — comentou o atacante, que mira o título da Copa Sul-Sudeste:

— Agora é um novo elenco, é uma nova comissão técnica e vamos buscar o objetivo maior que é ser campeão dessa Sul-Sudeste; e o tão sonhado acesso que escapou por alguma coisa ano passado.