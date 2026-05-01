Esportes

Líder
Notícia

"Vamos buscar o objetivo maior que é ser campeão dessa Sul-Sudeste", afirma atacante do Caxias

Jhonatan Ribeiro e Salatiel destacam vitória em casa como fundamental para sequência no torneio nacional

Tiago Nunes

Enviar email

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS