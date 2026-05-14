Único brasileiro na NBA, Gui Santos estará em Gramado para um dia com fãs

Ala teve seu contrato renovado até 2029. NBA Park Gramado / Divulgação

No dia 23 de maio, o NBA Park, em Gramado, receberá um dos principais destaques do basquete brasileiro e único representante do país na atual temporada do NBA: Gui Santos. O ala do Golden State Warriors volta à Serra Gaúcha para um evento especial que busca aproximar o público da experiência do esporte profissional de forma inédita.

A programação inicia às 10h, com a participação de Gui Santos em encontros com a imprensa e ativações com criadores de conteúdo. No período da tarde, o público poderá acompanhar uma sessão oficial de autógrafos com Gui.

A organização preparou ativações temáticas, incluindo uma extensão da loja oficial com itens exclusivos para autógrafos e a criação de um drink temático para a ocasião. Além disso, os tradicionais shows e a estrutura do parque terão reforço na programação e atividades.

Para participar do evento, o público pode adquirir o MVP PASS Gui Santos, por R$ 389. Com limite de 50 pessoas, o ingresso inclui interação em quadra com o atleta. Em uma disputa exclusiva, dois participantes serão premiados com um almoço especial ao lado do jogador.

O bilhete tradicional antecipado é de R$ 199 e de R$ 249 na bilheteria. O valor inclui acesso às dependências do parque e à sessão de autógrafos coletiva na parte da tarde.

Mais informações e vendas: www.ingressosnbaparkgramado.com.br

Trajetória e ascensão na NBA

Natural de Brasília, o ala de 2m01cm foi peça fundamental na rotação do Golden State Warriors na atual temporada. No melhor momento de sua carreira, teve médias de 9,2 pontos e 3,9 rebotes por jogo.