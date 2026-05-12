Uma vitória em cinco jogos e sete desfalques: como chega o São Paulo para enfrentar o Juventude

Roger divide opiniões entre são-paulinos. Erico Leonan / São Paulo/Divulgação

Um dos mais tradicionais clubes do futebol brasileiro, o São Paulo vê na disputa da Copa do Brasil a possibilidade de ter um título de expressão na temporada. Campeão do torneio em 2023, o Tricolor paulista chega em Caxias do Sul, para o confronto da volta da quinta fase contra o Juventude, tendo a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.

No entanto, o time treinado por Roger Machado vive sob pressão. Mesmo estando em quarto lugar na tabela do Brasileirão e na liderança do Grupo C na Copa Sul-Americana, está sendo difícil o treinador ter um momento de paz no clube.

Constantemente vaiado por boa parte da torcida, Roger nunca caiu nas graças dos são-paulinos. Além do mais, o time que enfrentará o Juventude nesta quarta-feira (13), no Alfredo Jaconi, venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos.

Depois de derrotar o Ju por 1 a 0, com gol de Luciano, no dia 21 de abril, o São Paulo empatou dois jogos seguidos fora de casa na Sul-Americana, diante de Millonarios e O'Higgins (ambos em a 0), e na Série A, venceu o Mirassol (1 a 0), empatou em 2 a 2 com o Bahia e vem de derrota no clássico, para o Corinthians, por 3 a 2.

Após perder na Arena Itaquera, em áudio vazado, o presidente do Tricolor, Harry Massis Jr., falou a um amigo que:

"Nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico. Não temos dinheiro."

O episódio é mais um forte indicativo de quanto o ambiente no Morumbi vive conturbado. Em 16 partidas no comando da equipe, Roger venceu sete, perdeu cinco e empatou quatro, com aproveitamento de 52%.

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Lucas Moura fora do restante da temporada

Ídolo são-paulino perdeu um terço dos jogos do Tricolor desde sua estreia em 2023. Paulo Pinto / São Paulo/Divulgação

O provável time para enfrentar o Ju não terá sete atletas que estão entregues ao departamento médico. Destaque para Lucas Moura. O meia de 33 anos rompeu o tendão de Aquiles e deve voltar a jogar só no ano que vem.

Além dele, estão fora da equipe: Rafael Tolói, Alan Franco, Maik, Lucas Ramon, Pablo Maia e Marcos Antônio, todos em recuperação física.

Calleri e Luciano seguem como principais referências ofensivas do time, que deve ir a campo contra o Ju tendo: Rafael; Cédric, Matheus Dória, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla e Danielzinho; Artur, Luciano e Ferreira; Calleri.

O Tricolor paulista treinou pela manhã desta terça-feira (12) no CT de Barra Funda e, à tarde, iniciou deslocamento até Caxias do Sul.



