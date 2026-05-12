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Uma vitória em cinco jogos e sete desfalques: como chega o São Paulo para enfrentar o Juventude

Tricolor Paulista, do técnico Roger Machado, vem de derrota no clássico com o Corinthians, pelo Brasileirão, mas traz vantagem do empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil

Rafael Rinaldi

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