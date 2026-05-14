"Uma noite muito especial e que ficará marcada para todo mundo", diz Barbieri sobre classificação do Juventude

Mandaca comemora com o técnico Maurício Barbieri, após o terceiro gol do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma noite de afirmação e de trabalho consolidado. Se em algum momento o Juventude de Maurício Barbieri chegou a levantar dúvidas sobre a sequência da temporada, desta vez não há espaço para questionamentos. Com autoridade, o Verdão venceu o São Paulo por 3 a 1 e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, reforçando a evolução da equipe.

— Primeiro de tudo, dividir essa parabéns com a torcida que fez uma festa muito bonita. Um ambiente especial, numa decisão. Foi um grande jogo. Desde o início fomos superiores ao adversário. Mesmo quando tínhamos a igualdade numérica, criamos mais chances e domínio amplo do jogo. Claro que uma expulsão condiciona e muito a partida. Nesse ponto, vale lembrar na expulsão no jogo de ida. Com um a menos tínhamos que minimizar os danos e não sofrer. Essa vitória começou a ser construída naquele jogo, com a equipe tendo bastante sabedoria — comentou Barbieri, que completou:

— O São Paulo com um jogador a menos iria se fechar e nós conseguimos colocar em prática muito daquilo que tínhamos trabalhado. Soubemos procurar os espaços e criar oportunidades. Buscamos o resultado o tempo inteiro. Fomos fortes mentalmente, porque tomamos o gol aos 40 do segundo tempo e a equipe foi buscar o gol da vitória. Uma noite muito especial e que ficará marcada para todo mundo.

Maurício Barbieri optou por um time com quatro zagueiro. Marcos Paulo atuou como lateral-esquerdo. Gabriel Pinheiro foi novamente escolhido como titular. Os dois marcaram os gols iniciais da classificação.

— A gente tem demonstrado na temporada ser uma equipe muito sólida defensivamente. Hoje, tivemos uma mudança, o Marcos Paulo jogando na lateral. No domingo, treinamos e ele foi muito bem. O Wadson não tinha condições de sustentar os 90 minutos e poderia ser uma arma para o decorrer do jogo — comentou o treinador.

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Por fim, Mandaca, o personagem da classificação. O meio-campista fez o gol da vaga para as oitavas. Jogador identificado com o clube e que estava fora nos últimos jogos por conta de dores no tornozelo. Mesmo no sacrifício, ajudou o Ju a avançar na Copa do Brasil.

— O Mandaca era dúvida. Eu tive muitas conversas com ele na semana e no jogo, de tentar entender o melhor momento. Agradecer ele pela disposição e sacrifício, de ainda estar com o incomodo e se colocar à disposição. Ele tinha algum receio. No final, quando precisou, conversamos e disse que ele entraria e faria o gol. Ele veio me abraçar. Fico muito feliz. Ele tem muita identificação com o clube, um baita profissional, um ser humano especial. Ele entrar nessas condições e fazer o gol é um presente muito bom pra ele também — finalizou.



