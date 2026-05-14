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"Uma noite muito especial e que ficará marcada para todo mundo", diz Barbieri sobre classificação do Juventude

Técnico comentou sobre a vitória alviverde diante do São Paulo por 3 a 1 e a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil

Eduardo Costa

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Rafael Rinaldi

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