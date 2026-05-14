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"Treinei mancando, mas eu vim na raça", diz autor do gol da classificação do Juventude na Copa do Brasil

Mandaca não estava com 100% das suas condições, mas entrou no segundo tempo e foi decisivo para a vaga na próxima fase

Maurício Reolon

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