"Treinei mancando, mas eu vim na raça", diz autor do gol da classificação do Juventude na Copa do Brasil

Volante voltou a ser protagonista dentro de casa. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E o gol da classificação, na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, foi marcado por um personagem que estava fora da equipe nos últimos jogos. Mandaca confirmou que ainda não está com 100% das suas condições, mas foi para o sacrifício no Alfredo Jaconi.

— É coisa de Deus. Eu pedi tanto para viver o extraordinário, e Ele me abençoou com esse gol da vitória, da classificação. Eu estava ali pensando, será que eu entro ou não entro. Sabia que estava meia boca, o meu tornozelo está incomodando. Treinei ontem e anteontem mancando, mas eu vim na raça — destacou o volante, que completou:

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— Só tenho que agradecer a Deus e a essa torcida maravilhosa, que fez uma festa mais do que merecida. Estou feliz demais para dar essa classificação aos meus companheiros. Não estou 100%. Até fiquei preocupado de entrar e não poder ajudar o time.