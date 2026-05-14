Tenista em cadeira de rodas de projeto de Vacaria representa o Brasil em duas competições na Itália

O tenista em cadeira de rodas, Diego Kohlrausch representará o Brasil em duas importantes etapas do Uniqlo World Tennis Tour Wheelchair, que ocorrem neste mês de maio na Itália. O atleta integra o projeto Lapidando Tenistas, de Vacaria.
A jornada do tenista terá início na cidade de Bréscia e seguirá para Padova, reunindo a elite do tênis mundial em cadeira de rodas.
A primeira parada será o WC 50 em Bréscia, programado para ocorrer entre esta quinta-feira (14) e o domingo (17).
O desafio seguinte acontece em Padova, onde será disputado o WC 100 entre 19 e 23 de maio.
— A preparação para estas etapas envolveu meses de treinamento intensivo, focando não apenas na técnica do saibro, mas também na resistência física e mental necessária para enfrentar os melhores tenistas do circuito — comentou Diego.