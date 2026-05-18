Tenista de Vacaria representará a Serra Gaúcha no Mundial 14 anos de Tênis

Equipe brasileira ficou com o vice campeonato no Sul-Americano, na Argentina. Lapidando Tenistas / Divulgação

O atleta Vitor Moraes, o "Vitinho" do projeto social Lapidando Tenistas, foi um dos convocados pela equipe brasileira para o Mundial 14 anos de Tênis. Vice-líder do ranking nacional e sul-americano sub-14, o jovem representa a Serra Gaúcha no torneio que acontece na República Tcheca, em agosto.

Vitinho conquistou a classificação durante o Campeonato Sul-Americano da categoria, realizado na cidade argentina de Rosário. No torneio, o Brasil garantiu o vice campeonato e confirmou presença no mundial nas categorias masculina e feminina.

Matheus Wagner, coordenador do projeto, reconhece que a participação do atleta no time brasileiro reforça o trabalho desenvolvido em Vacaria.

— Para o projeto, a conquista representa um importante marco e demonstra o potencial do Vitor. A presença dele em uma competição mundial também inspira outros atletas atendidos pelo projeto, mostrando que dedicação, disciplina e oportunidade podem transformar sonhos em realidade — disse Matheus.