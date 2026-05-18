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Tenista de Vacaria representará a Serra Gaúcha no Mundial 14 anos de Tênis

Vitor Moraes, de 13 anos, garantiu vaga no torneio que acontece em Agosto, na República Tcheca

Camila Corso

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