"Tenho certeza que essa maré vai virar", diz técnico do Juventude depois de mais uma lesão no elenco

Raí Ramos desfalcará a equipe por tempo indeterminado. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Mesmo preservando a equipe principal na disputa da Copa Sul-Sudeste e dando prioridade ao Campeonato Brasileiro da Série B e à Copa do Brasil, o número de atletas lesionados do elenco do Juventude tem chamado a atenção.

O último a ficar fora de partidas oficiais do clube foi o lateral-direito Raí Ramos, com lesão muscular.

— O Raí Ramos tem uma situação de uma lesão aí que ele vai demorar um pouquinho mais de tempo. Uma nova lesão que a gente tem numa sequência. Já são vários atletas, lesões que têm nos perseguido, lesões musculares, e que nós estamos até procurando entender o que está gerando essa sequência e quantidade grande de lesões musculares — admitiu o diretor do comitê gestor do futebol do Ju, Almir Adami.

Outro atleta titular da equipe de Maurício Barbieri que está fora da equipe é o meio-campista Mandaca, que não atua desde o duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, quando o Verdão foi derrotado pelo São Paulo, no Morumbi, por 1 a 0, no dia 21 de abril. Ele dificilmente terá condições de estar à disposição para o duelo da volta, nesta quarta-feira (13), no Alfredo Jaconi.

— O Mandaca tem uma situação que a gente está ainda avaliando de recuperação, não tem 100% de certeza que ele possa estar no jogo. Ele está retornando, até numa evolução — admitiu Adami.

Para tentar reverter a desvantagem do Tricolor paulista, o time comandado por Maurício Barbieri ainda terá que superar os desfalques de Jandrei (emprestado pelo São Paulo, bem como Iba Ly e Patryck Lanza) e Diogo Barbosa (expulso no confronto de ida).

A boa notícia é que o lateral-esquerdo Wadson se recuperou de um entorse no tornozelo e voltou a campo no empate sem gols contra o Criciúma.

— Tenho certeza que essa maré vai virar, que esse momento vai passar e quando a gente puder contar com esses reforços internos, o desempenho tem de ser ainda melhor, e os resultados também — comentou o treinador do Ju.

Demais atletas no DM ou em recuperação

Alan Ruschel: em recuperação de uma vídeo-artroscopia no menisco. Segue tratando e alterna com trabalhos de força na academia.

Allanzinho: se recupera de uma lesão muscular na coxa. Segue em tratamento.

Patryck Lanza: se recupera de uma lesão muscular na coxa. Segue entregue ao departamento médico, com recuperação em ritmo mais conservador do que o esperado inicialmente. Tem possibilidade de iniciar a transição física nos próximos dias.

Pablo Roberto: se recupera de uma lesão na coxa. Também tem chances de iniciar a transição física nos próximos dias.