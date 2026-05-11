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"Tenho certeza que essa maré vai virar", diz técnico do Juventude depois de mais uma lesão no elenco

Verdão perdeu lateral-direito para as próximas semanas e outros cinco atletas seguem sem previsão para retornar a campo

Rafael Rinaldi

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