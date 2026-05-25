Técnico do Juventude explica por que time não venceu mais após classificação diante do São Paulo

Maurício Barbieri creditou à falta de efetividade e às ausências de alguns atletas a série sem vitórias da equipe. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois da classificação heroica às oitavas de final da Copa do Brasil, o Juventude não venceu mais nenhum duelo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe comandada por Maurício Barbieri empatou com o Athletic, em Minas Gerais, e perdeu a primeira partida dentro de casa, para o Sport.

Antes mesmo de eliminar o Tricolor no torneio nacional, o Verdão já vinha de dois empates diante de Atlético-GO e Criciúma. Para o técnico alviverde, os quatro jogos sem vitória da equipe ainda não são motivos de preocupação.

— O ideal é colocar os dois jogos na mesma caixa porque eu acho que contra o Athletic, especialmente, não fizemos uma boa partida, reconhecemos isso. Mas contra o Sport a gente fez uma boa partida, faltou efetividade — comentou o treinador.

Os números da partida diante dos pernambucanos refletem o sentimento do técnico do Juventude de que faltou um capricho no toque final das jogadas. O Verdão finalizou 16 vezes ao gol, contra 10 do Sport. Mas apenas uma vez o goleiro Thiago Couto foi exigido. As demais conclusões pararam na trave, como no arremate de Raí Silva, ou fora da meta do Leão.

— A gente não encontrou a efetividade que tivemos contra o São Paulo. Tínhamos o Luan, o Raí Silva numa outra função. Já são dois jogos que a gente recua o Raí Silva para fazer essa função de segundo volante. Irrepreensível, se dedica pela equipe, marca, joga, então o problema não é ele, mas essas mudanças onde temos tentado encontrar soluções e não temos conseguido, nesse novo encaixe, em função das peças que a gente não tem à disposição — lembrou o treinador, que não teve Luan e Mandaca no meio de campo diante do Sport.