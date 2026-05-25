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Seca de vitórias
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Técnico do Juventude explica por que time não venceu mais após classificação diante do São Paulo

Maurício Barbieri comentou desempenho do Verdão, que não vence há quatro jogos na Série B do Brasileiro

Rafael Rinaldi

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