Técnico do Juventude explica por que time não venceu mais após classificação diante do São Paulo

Depois da classificação heroica às oitavas de final da Copa do Brasil, o Juventude não venceu mais nenhum duelo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe comandada por Maurício Barbieri empatou com o Athletic, em Minas Gerais, e perdeu a primeira partida dentro de casa, para o Sport.
Antes mesmo de eliminar o Tricolor no torneio nacional, o Verdão já vinha de dois empates diante de Atlético-GO e Criciúma. Para o técnico alviverde, os quatro jogos sem vitória da equipe ainda não são motivos de preocupação.
— O ideal é colocar os dois jogos na mesma caixa porque eu acho que contra o Athletic, especialmente, não fizemos uma boa partida, reconhecemos isso. Mas contra o Sport a gente fez uma boa partida, faltou efetividade — comentou o treinador.
Os números da partida diante dos pernambucanos refletem o sentimento do técnico do Juventude de que faltou um capricho no toque final das jogadas. O Verdão finalizou 16 vezes ao gol, contra 10 do Sport. Mas apenas uma vez o goleiro Thiago Couto foi exigido. As demais conclusões pararam na trave, como no arremate de Raí Silva, ou fora da meta do Leão.
— A gente não encontrou a efetividade que tivemos contra o São Paulo. Tínhamos o Luan, o Raí Silva numa outra função. Já são dois jogos que a gente recua o Raí Silva para fazer essa função de segundo volante. Irrepreensível, se dedica pela equipe, marca, joga, então o problema não é ele, mas essas mudanças onde temos tentado encontrar soluções e não temos conseguido, nesse novo encaixe, em função das peças que a gente não tem à disposição — lembrou o treinador, que não teve Luan e Mandaca no meio de campo diante do Sport.
Para a partida de sexta-feira (29), contra o América-MG, o treinador do Ju espera pela volta de Mandaca, que ainda sente dores no tornozelo. Mas não terá Luan uma vez mais. Com lesão no ligamento colateral do joelho, ele deverá ficar fora dos gramados por um período de 10 a 15 dias. Gabriel Pinheiro, que cumpriu suspensão contra o Sport, volta a ficar à disposição.