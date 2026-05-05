Técnico do Juventude crê em evolução ofensiva do time: "Atacantes vão conseguir entregar todos os gols que a gente espera"

Fábio Lima perde a chance de empatar o jogo com o Fortaleza, fora de casa. Gabriel Tadiotto / EC Juventude/Divulgação

A média de gols do Juventude neste começo de Brasileiro da Série B é inferior a um por partida. Nos sete jogos realizados até aqui, o time de Maurício Barbieri balançou as redes cinco vezes, média de 0,71 por partida.

Ala Kardec é o artilheiro da equipe neste começo de competição com dois gols. O centroavante de 37 anos deixou o dele na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza e na primeira vitória do time na Série B, sobre o Goiás, no Alfredo Jaconi. MP, Allanzinho e Luiz Felipe (do Goiás), contra, marcaram os outros gols do Verdão.

O desempenho poderia ter sido melhor não fosse o desperdício de lances claros, como o de Fábio Lima, diante do Atlético-GO, no domingo, que poderia ter dado mais três pontos para a equipe alviverde. Ele já havia perdido um gol, diante do Fortaleza, cara a cara com Brenno, que poderia ter dado um ponto importante à equipe fora de casa.

— A gente tem procurado trabalhar não só com ele, mas com todos os homens de frente. Fazer finalização, fazer treinos técnicos, treinos que criem situações como essas que apareceram no jogo — destacou o técnico Maurício Barbieri, que citou outro fator como determinante para a perda do gol:

— Tem um componente emocional que é difícil para nós, como treinadores, atuar porque o treino não tem esse peso emocional que tem no jogo. Eu acho que, mais até do que a técnica, eu acho que ele estava um pouco ansioso demais, não conseguiu se equilibrar bem para bater na bola. Mas eu acho que isso é com o tempo, a gente vai ajustar, as coisas vão acalmar.

Mesmo pecando em alguns lances de finalização a gol, o Verdão não é vazado há quatro rodadas e manteve-se perto do G-6 da Série B: em 7º, com 11 pontos.

— E não só o Fábio, mas os outros atacantes vão conseguir entregar todos os gols que a gente espera. O torcedor critica um pouco a atuação, mas o resultado o Juventude está tendo, está próximo desse G-6 — completou Barbieri.