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Técnico do Juventude crê em evolução ofensiva do time: "Atacantes vão conseguir entregar todos os gols que a gente espera"

Atacante Fábio Lima vem sendo o principal alvo de críticas da torcida pelas más finalizações das jogadas. Mesmo com média inferior a um gol por partida no Campeonato Brasileiro da Série B, Verdão está colado no G-6

Rafael Rinaldi

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