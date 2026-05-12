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Técnico do Caxias valoriza sequência na temporada: "Não é fácil você construir cinco jogos de invencibilidade"

Marcelo Cabo comentou sobre o momento da equipe grená e mostrou otimismo para o restante da Série C

Eduardo Costa

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