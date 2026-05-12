Técnico do Caxias valoriza sequência na temporada: "Não é fácil você construir cinco jogos de invencibilidade"

Técnico Marcelo Cabo tem 45,8% no comando do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias vive um momento contraditório na temporada. Se por um lado a equipe grená soma cinco jogos de invencibilidade, por outro voltou a sofrer uma eliminação, desta vez na Copa Sul-Sudeste, e segue fora da zona de classificação da Série C. Atualmente, o time ocupa a 12ª colocação na tabela.

Apesar do cenário, o técnico Marcelo Cabo adota um discurso otimista. O treinador prefere valorizar a sequência sem derrotas e aposta na evolução da equipe para buscar melhores resultados na Série C.

— Nós estamos há cinco jogos invictos, duas vitórias em casa e três empates fora. Então, não é fácil você construir cinco jogos de invencibilidade. Eu sei, a dor do torcedor também é minha dor. Eu sou um profissional que eu vivo do futebol, é o meu emprego, ninguém quer mais do que eu. Podem querer igual, mas de que o Caxias tenha sucesso, ninguém quer mais do que eu — avaliou o treinador.

Marcelo Cabo fez sua estreia no Caxias no dia 6 de fevereiro. São 16 jogos, com seis vitórias, quatro empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 45,8%.

— Eu não vim aqui pra dar um passeio na Serra. Eu vim abraçando um projeto e querendo trabalhar muito para colocar o Caxias disputando um acesso e competições. Tivemos 61% de aproveitamento dentro da Copa Sul-Sudeste. Isso corrobora o nosso nosso trabalho — comentou o treinador, que finalizou: