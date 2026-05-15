Técnico do Caxias surpreende e anuncia novo titular contra o Paysandu

Meia Ravanelli tem quatro jogos no ano pelo Caxias e chegou após o Gauchão. Anderson Prebianca / S.E.R. Caxias / Divulgação

O técnico do Caxias, Marcelo Cabo, surpreendeu durante a coletiva pré-jogo nesta sexta-feira (15). Ao projetar o decisivo confronto contra o líder da Série C, o Paysandu, o comandante fugiu do habitual mistério que envolve as escalações e confirmou que o meia Ravanelli iniciará a partida entre os titulares no próximo domingo (17), no Estádio Centenário.

A entrada de Ravanelli não é apenas uma escolha tática, mas o resultado de um processo de recuperação física. Segundo Cabo, o jogador só não assumiu a titularidade antes devido a um problema no joelho sofrido às vésperas da estreia na competição. O treinador detalhou o planejamento que trouxe o meia de volta ao seu melhor nível:

— O Ravanelli vai jogar, pronto, vou dar em primeira mão aqui na coletiva. É um jogador que vem em ascensão. Infelizmente, dois dias antes da estreia ele teve um problema no joelho e perdeu três semanas de tratamento. Para o nosso torcedor entender: você não pode suprimir o jogador quando ele está bem clinicamente, mas saindo da transição. É um processo gradual e evolutivo para que ele possa ter ganho físico, técnico e tático — explicou o técnico.

Desempenho nos Treinos e Jogos

A decisão de Marcelo Cabo foi pautada pela "meritocracia". O treinador destacou que a resposta do atleta durante os minutos em que entrou no decorrer das últimas partidas foi o fator determinante para a promoção aos 11 iniciais.

— A resposta do jogador é o que vai te nortear. Primeiro a resposta nos treinamentos, depois nos jogos. Ele entrou 15 minutos, entrou 30, entrou meio tempo e foi evoluindo. Chegou o momento dele ganhar uma oportunidade de iniciar uma partida. Ele vai ser titular por merecimento, por tudo que vem desenvolvendo — afirmou Cabo.

Ajuste de Característica

A entrada de Ravanelli implica na saída de João Lucas, que vinha recebendo elogios do comandante. Marcelo Cabo fez questão de pontuar que a troca é pontual e baseada também na estratégia necessária para enfrentar o líder da competição, sem descartar mudanças futuras.

— O João vem muito bem, estou me agradando muito do que ele tem desenvolvido, mas acho que nesse momento precisamos mais da característica do Ravanelli. Nada impede que no outro final de semana o João volte ou o próprio Matheus, mas para esse jogo, o Ravanelli vai ser titular — finalizou.