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Técnico do Caxias fala sobre pressão e avisa: "Queremos fazer história com o acesso"

Marcelo Cabo destaca respaldo da diretoria e reforça que principal meta do clube é o acesso à Série B

Tiago Nunes

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