Técnico do Caxias fala sobre pressão e avisa: "Queremos fazer história com o acesso"

Técnico Marcelo Cabo está 100% em casa na Série C. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O técnico Marcelo Cabo reafirmou, em recente entrevista coletiva, o seu compromisso com o projeto do Caxias. Após participar de uma marca histórica para o clube — a vitória de número 600 no Estádio Centenário —, o treinador aproveitou o momento para rebater críticas sobre a pressão em torno do seu cargo e traçar o horizonte que deseja para a instituição: o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Sobre as constantes especulações acerca de sua permanência, o treinador foi categórico ao destacar o suporte que recebe da diretoria. Para Cabo, a pressão é inerente ao tamanho do clube, mas não condiz com a rotina que vivencia internamente.

— Representar uma instituição como o Caxias exige cobrança constante. Falam muito de pressão, mas o meu presidente nunca me procurou para dizer que o meu cargo está ameaçado. Ele sempre me deixou confortável e apoia o trabalho. O meu objetivo e o da diretoria é um só: levar o Caxias onde ele precisa chegar — afirmou.

O técnico reforçou que, embora o resultado seja o principal balizador no futebol brasileiro, o trabalho realizado no cotidiano tem uma profundidade que ele gostaria que fosse mais valorizada.

— Eu controlo o dia a dia, do portão para dentro, e isso é maravilhoso. Se virem a entrega dos atletas, a dedicação nos treinamentos, entenderão o nosso processo. Infelizmente, o futebol é norteado pelo resultado, que às vezes fala mais alto do que a avaliação técnica, mas seguimos focados — pontuou.

O Legado e o Objetivo Maior

Em um momento de celebração pessoal e institucional, Marcelo Cabo relembrou a marca das 600 vitórias do Centenário. O treinador, que escolheu o projeto grená por convicção de carreira, projetou o legado que deseja deixar para as próximas gerações de torcedores.