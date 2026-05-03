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Técnico do Caxias critica arbitragem e gramado em Manaus após empate diante do Amazonas pela Série C

Grená empatou nos acréscimos encerrando o 100% de aproveitamento da equipe do norte do país na Terceira Divisão Nacional 

Tiago Nunes

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