Técnico do Caxias critica arbitragem e gramado em Manaus após empate diante do Amazonas pela Série C

Caxias entrou em campo pela primeira partida de uma sequência de três fora de casa. Anderson Prebianca / Caxias,Divulgação

O Caxias foi a primeira equipe a furar a defesa do Amazonas e também a acabar com 100% de aproveitamento da equipe manauara. O Grená encarou o líder da Série C na tarde deste domingo (3). O time de Marcelo Cabo saiu perdendo, mas buscou o empate em 1 a 1, com gol aos 48 minutos do segundo tempo. O zagueiro Moraes marcou, de cabeça, após um escanteio. Ao fim do jogo, o técnico do Caxias criticou a arbitragem de Pierry Dias do Rio de Janeiro e o gramado do Estádio Carlos Zamith.

— Esse empate sai com gosto amargo, pois o gol do Amazonas foi irregular. Teve duas faltas claras, o árbitro influenciou diretamente no resultado. A primeira infração foi no Breno e depois no Grigor, ele é empurrado. No contra-ataque sai o gol do Amazonas. Buscamos o resultado e acabamos premiados no final com gol. É um ponto importante que levamos para Caxias. É o primeiro gol do Amazonas leva e ponto que o Amazonas perde. Não preciso também nem falar da situação do campo, que é impossível de jogar. Campo acabou com espetáculo — declarou Marcelo Cabo à Rádio Caxias. Ele ainda completou:

— Ficou um jogo de duelo, combate, que guerrear o tempo todo. Foram 45 faltas, campo impraticável, muita água, lama e isso prejudicou muito a característica da nossa equipe de jogar futebol.

No intervalo do jogo, o comandante Grená espelhou o esquema do técnico Cristian de Souza, do Amazonas. Cabo colocou três zagueiros e jogadores de força, pois, segundo ele, o jogo pedia atletas de mais combate.

— Não tinha jogo, os atletas mais técnicos não conseguiam jogar. O João, Matheus, Calyson, não conseguiam, tentavam, mas não dava. Era nítido que o Amazonas vinha jogar pela segunda bola, bola longa. Conforme a gente ia jogando o campo ia piorando. Tivemos um dificuldade grande. Então quero parabenizar os jogadores que foram muito bem. Tinha Matheus e Grigor com amarelos. Então se o Matheus não tivesse amarelo teria mantido. A intenção foi espelhar para ter uma sobra mais definida e uma força ofensiva na bola parada — explicou Cabo.

No fim da partida, o técnico volta ao esquema original e consegue ter mais poder ofensivo. O gol saiu de um escanteio, com Moraes igualando de cabeça. Conforme Cabo, a bola parada era a única alternativa para buscar o empate: