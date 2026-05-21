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Técnico do Caxias confirma desfalque para o jogo diante do Maranhão

Equipe grená entra em campo neste sábado (23), às 19h30min, no Castelão, em São Luís, pela oitava rodada da Série C

Eduardo Costa

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