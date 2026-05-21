Técnico do Caxias confirma desfalque para o jogo diante do Maranhão

Técnico Marcelo Cabo terá desfalque de Felipe Albuquerque para enfrentar o Maranhão. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias enfrenta o Maranhão, neste sábado (23), às 19h30min, no Castelão, em São Luís, pela oitava rodada da Série C. O técnico Marcelo Cabo não contará com o lateral-direito Felipe Albuquerque, que teve uma lesão na posterior da coxa.

— O Felipe Albuquerque não vai para o jogo. Ele está vetado para esse jogo e vai ter uma reavaliação na próxima segunda-feira. Ele teve uma melhor acentuada, boa. No dia, a gente ficou até mais preocupado, mas parabenizar o nosso departamento médico pelo trabalho que eles já fizeram logo de prontidão, no dia do jogo, pós-jogo. Parabenizar os nossos médicos, a nossa fisioterapia — confirmou o técnico Marcelo Cabo.

Sem Felipe Albuquerque, Vitor Gabriel é a opção para iniciar o jogo. Já no meio-campo, a dúvida é o volante Grigor. O jogador teve um edema no adutor da coxa e será observado no último treino antes da viagem para o Maranhão.

— O Grigor vai treinar hoje. Ele teve um desconforto, mas não chegou a ter lesão. Nosso DM tratou ele e hoje ele tá liberado para treinamento. Vai treinar e vamos ver como ele vai se comportar no treinamento, mas estamos bastante otimistas com a presença dele — comentou o treinador.