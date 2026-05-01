Técnico do Caxias comemora liderança da Copa Sul-Sudeste e justifica time misto contra o Volta Redonda

Técnico Marcelo Cabo justificou as escolhas para a Copa Sul-Sudeste. Luiz Erbes / Caxias,Divulgação

O Caxias conquistou três pontos na penúltima rodada da Copa Sul-Sudeste e assumiu a liderança do Grupo 1 do torneio nacional. Na vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda, na noite de quinta-feira (30), o nome que mudou a partida foi Salatiel. O técnico Marcelo Cabo poupou boa parte dos titulares, mas precisou da cavalaria para sair vitorioso. O centroavante marcou um gol e deu assistência para Jhonatan Ribeiro fazer o segundo.

Após a partida, Cabo justificou o uso do time misto, com sete reservas. Apenas o goleiro Busatto, o zagueiro Maurício e os atacantes Calyson e Gaspar começaram.

— Nós jogamos há três dias. Há jogadores que têm dificuldade de recuperar. O pico do cansaço bate com 48 horas. A gente sentou, João, Farnei, o departamento médico, os fisioterapeutas e o Cetolin, que é nosso coordenador científico, e entendemos qual foi a estratégia que tínhamos que traçar. A decisão final é minha, eles me trouxeram os dados — explicou o técnico do Caxias, que completou:

— A vida você precisa correr risco. Eu tenho um elenco, eu treino eles todo dia. Claro que quando você troca cinco, seis jogadores, são jogadores que precisam, não tem o ritmo de jogo adequado. Eu te falo que é a hora que se corre o risco. Mas eu acho que a estratégia funcionou, porque jogadores que entraram no segundo tempo eram jogadores que a gente tinha para 45 minutos. Vou te dar um exemplo: o Salatiel ontem mal conseguia andar.

O treinador também enalteceu a liderança conquistada e o fato de a vitória ter vindo em cima do time titular do Volta Redonda:

— A direção sempre me deu respaldo para eu tomar a decisão. O dia que dá errado a responsabilidade minha. Hoje deu certo. A gente hoje é líder da nossa chave. Uma chave que tem Chapecoense, tem Novorizontino e a gente trabalhou pra isso, não caiu do céu — falou Cabo.