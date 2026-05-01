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Técnico do Caxias comemora liderança da Copa Sul-Sudeste e justifica time misto contra o Volta Redonda

Equipe assumiu a ponta do Grupo A da competição e depende apenas de si para chegar às semifinais do torneio

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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