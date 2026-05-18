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Técnico do Caxias Basquete visita projetos esportivos em Gramado 

"Esporte é Vida" oferece aulas gratuitas de basquete em Gramado, beneficiando mais de 50 alunos no contraturno escolar

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