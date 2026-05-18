Técnico do Caxias Basquete visita projetos esportivos em Gramado 

Visita ocorreu após participação do time no NBB desta temporada. Gabriel Bremstrop / Prefeitura de Gramado

O basquete de Gramado recebeu uma visita importante na última sexta-feira (15). O técnico do Caxias do Sul Basquete, equipe que disputa o Novo Basquete Brasil (NBB), Rodrigo Barbosa, esteve no município para acompanhar de perto as aulas do projeto "Esporte é Vida". Comandado pelo professor Matheus Mendes Sparrenberger, o núcleo local promove a prática da modalidade para mais de 50 crianças e adolescentes no contraturno escolar.

As aulas são realizadas por meio de uma parceria entre o Projeto Esporte é Vida, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Gramado e a AABB Gramado/Canela. A iniciativa integra um programa do poder público, que oferece modalidades esportivas gratuitas para mais de 3 mil jovens gramadenses.

— É uma satisfação enorme ver o basquete ganhando tanta força e transformando a realidade desses jovens aqui em Gramado. Projetos como o 'Esporte é Vida' são a verdadeira base. Parabenizo a todos pelo trabalho excepcional. Incentivar o basquete nessa idade vai muito além de descobrir novos talentos: trata-se de formar cidadãos integrados, com valores de disciplina e coletividade. O Caxias Basquete apoia e bate palmas para iniciativas assim — destacou o técnico Rodrigo Barbosa.

Para o professor responsável pelas aulas, a presença do comandante da equipe da NBB serve como um combustível extra para os alunos manterem o foco nos treinos.

— Receber uma referência como o Rodrigo Barbosa na nossa quadra é uma injeção de ânimo absurda para a gurizada e também para nós, profissionais. Muitos desses alunos acompanham o Caxias Basquete e, de repente, têm o treinador ali, conversando e incentivando o futuro deles. Isso valida todo o nosso esforço diário de usar o esporte como ferramenta de transformação no contraturno escolar — afirmou o professor Matheus Mendes Sparrenberger.

O Secretário de Esporte e Lazer de Gramado reforçou o compromisso do município com as categorias de base e com a ampliação do acesso ao esporte gratuito.