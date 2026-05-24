Técnico do Caxias analisa o empate da equipe contra o Maranhão fora de casa

Ninguém balançou as redes no Estádio Castelão. Iury Oliveira / Divulgação

O Caxias ficou no 0 a 0 com o Maranhão, na noite deste sábado (23), pela Série C do Campeonato Brasileiro. O time enfrentou muitas dificuldades no primeiro tempo e não conseguiu jogar. No retorno do intervalo, o comandante Grená, Marcelo Cabo, conseguiu ajustar um pouco a estratégia, mas não foi o suficiente para sair com a primeira vitória fora de casa na competição.

— Não conseguimos no primeiro tempo encaixar o nosso jogo, com saída forte e marcação. Com a bola, o time não conseguia se organizar para construir. Corrigimos no intervalo. O segundo foi muito diferente, tivemos as chances mais claras para definir o jogo. O campo também interfere um pouco. O campo parece ser bom, mas não é. A equipe deles joga com muita bola de profundida, bola longa. É um campo difícil de construir algo — disse o técnico à Rádio Caxias após o jogo. Cabo ainda completou:

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— Mas parabenizar os atletas. Fomos competitivos. Tivemos que baixar um pouco as linhas. Precisamos proteger um pouco. O campo não dava para construir no jogo apoiada, optamos pela transição e tivemos boas oportunidades no segundo tempo, como o lance de quatro contra dois num contra-ataque.