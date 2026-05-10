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Técnico do Caxias admite que time pecou na finalização e reclama da arbitragem: "foi muito pênalti no Salatiel"

Equipe da Serra soma segundo ponto como visitante após empate sem gols e retorna ao Centenário após sequência longe de Caxias do Sul

Tiago Nunes

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