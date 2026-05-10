Técnico do Caxias admite que time pecou na finalização e reclama da arbitragem: "foi muito pênalti no Salatiel"

Equipe do Caxias pecou muito nas finalizações. Anderson Prebianca / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias pouco acertou o gol diante do Barra, neste domingo (10), pela Série C do Brasileirão. O time ficou no 0 a 0 em Itajaí e somou mais um ponto fora de casa. O jogo na Arena do Barra foi marcado pela falta de pontaria no gol adversário. O Grená arrematou muito de fora da área, mas somente uma bola levou perigo, quando Gaspar finalizou forte, o goleiro rebateu para o meio e, depois, Salatiel caiu na área pedindo pênalti.

— Vou começar polemizando, mais uma vez a arbitragem interferiu no jogo. Foi muito pênalti no Salatiel. O árbitro acabou interferindo no resultado. O impedimento foi (no gol do Gaspar), mas o Salatiel não ia abrir mão do gol. Ele foi agarrado. Arbitragem acaba influenciando. A gente veio para buscar os três pontos, viemos propor o jogo — analisou o treinador, que completou à Rádio Caxias:

— Foi um jogo muito equilibrado, chance de ambas as partes. São equipe qualificado. No fim acabamos levamos um ponto importante. Foi um jogo estudado, truncado, equilibrado. Não tivemos muitas oportunidades de gol. Eles jogam junto a muito tempo. O mérito nosso foi anular as ações do barra em casa. Não deixamos o Barra ser criativo em casa como ele é.

O Caxias teve apenas uma finalização clara, que foi o lance reclamado pelo técnico em cima do Salatiel. As outras 12 não tiveram a direção da meta adversária:

— Não foram muitas chances, pecamos um pouco na definição. Tivemos boas oportunidades, mas o mais importante é ter levado esse ponto importante aqui. São 11 dias fora de casa, cinco jogos em 15 dias, três jogos fora de casa, onde não perdemos. Voltamos invictos e voltando com os dois primeiros pontos fora de casa. Agora precisamos descansar, recuperar os atletas para em casa continuar com esse bom momento. Estamos 100% dentro de casa e que a gente possa agora continuar esse 100% — finalizou.