Sorteio das oitavas da Copa do Brasil é nesta terça: saiba quem o Juventude pode enfrentar

Mandaca marcou o gol da classificação diante do São Paulo, na quinta fase da competição nacional. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude vai conhecer nesta terça-feira (26) o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão chega à esta etapa após deixar pra trás na quinta fase o São Paulo. Antes, o time de Maurício Barbieri eliminou Guaporé-RO, Tuna Luso e Águia de Marabá.

O sorteio ocorre a partir das 11h na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Não haverá divisão por potes, ou seja, todos os 16 clubes que se classificaram estarão na mesma condição. Além dos duelos, a CBF também vai definir os mandos de campo da ida e da volta. As datas base dos duelos das oitavas de final são 1º e 5 de agosto.

Além do Juventude, apenas o Fortaleza, dos times que disputam o Campeonato Brasileiro da Série B, chegaram à esta etapa da Copa do Brasil. As outras 14 equipes atuam na Série A: Athletico, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Inter, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória.