Sem volante titular, Juventude viaja para jogo contra o Atlético-GO em busca da liderança da Série B

O Juventude iniciou na tarde desta sexta-feira (1º) o deslocamento para Goiânia. No próximo domingo (3), o Verdão encara o Atlético-GO em busca da sua quarta vitória seguida na Série B do Brasileiro.
Após treinamento na parte da manhã, o grupo de atletas embarcou no aeroporto de Caxias do Sul para a viagem até Goiás. O técnico Maurício Barbieri voltará a contar com o zagueiro Rodrigo Sam. Ele foi preservado do jogo diante do Londrina, no Estádio Alfredo Jaconi, com risco de lesão. Por outro lado, o comandante segue com desfalque do volante Mandaca. O jogador ficou na Serra com dores no tornozelo.
Desta forma, Barbieri deve formar o meio-campo para o final de semana, com Luan Martins, Lucas Mineiro e Raí Silva. A dúvida fica na formação do ataque. Se o técnico optará por Manu Castro ou MP para ser o companheiro de Alan Kardec.
Nas demais posições, o time do Juventude não deve ter surpresas para enfrentar o Dragão. O jogo vale a liderança para o Papo. Quinto colocado na Série B com 10 pontos, a equipe pode assumir a liderança. Porém, precisará vencer seu jogo e torcer por tropeços dos quatro adversários que estão a sua frente na classificação.
O time vem embalado com três resultados positivo. Outro dado importante é que neste período, a defesa também não foi vazada e tem atuado de forma consistente.
O provável time do Juventude tem Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Luan Martins, Raí Silva e Diogo Barbosa; Manu Castro (MP) e Alan Kardec.