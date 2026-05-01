Sem volante titular, Juventude viaja para jogo contra o Atlético-GO em busca da liderança da Série B

Maurício Barbieri vai finalizar a preparação com um treinamento em Goiás neste sábado (2). Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O Juventude iniciou na tarde desta sexta-feira (1º) o deslocamento para Goiânia. No próximo domingo (3), o Verdão encara o Atlético-GO em busca da sua quarta vitória seguida na Série B do Brasileiro.

Após treinamento na parte da manhã, o grupo de atletas embarcou no aeroporto de Caxias do Sul para a viagem até Goiás. O técnico Maurício Barbieri voltará a contar com o zagueiro Rodrigo Sam. Ele foi preservado do jogo diante do Londrina, no Estádio Alfredo Jaconi, com risco de lesão. Por outro lado, o comandante segue com desfalque do volante Mandaca. O jogador ficou na Serra com dores no tornozelo.

Desta forma, Barbieri deve formar o meio-campo para o final de semana, com Luan Martins, Lucas Mineiro e Raí Silva. A dúvida fica na formação do ataque. Se o técnico optará por Manu Castro ou MP para ser o companheiro de Alan Kardec.

Nas demais posições, o time do Juventude não deve ter surpresas para enfrentar o Dragão. O jogo vale a liderança para o Papo. Quinto colocado na Série B com 10 pontos, a equipe pode assumir a liderança. Porém, precisará vencer seu jogo e torcer por tropeços dos quatro adversários que estão a sua frente na classificação.

O time vem embalado com três resultados positivo. Outro dado importante é que neste período, a defesa também não foi vazada e tem atuado de forma consistente.