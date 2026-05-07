Saiba quanto o Caxias deixou de arrecadar com quatro eliminações na temporada

Caxias, comandado por Marcelo Cabo, tem quatro eliminações neste começo de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

De 6 de fevereiro a 6 de maio, um intervalo de 89 dias marcou uma sequência de frustrações para o Caxias. Nesse período, o clube acumulou quatro eliminações em competições distintas: Gauchão, Taça Farroupilha, Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste. Mais do que isso, as quedas tiveram impacto direto no caixa grená.

A primeira queda aconteceu no Campeonato Gaúcho, diante do Ypiranga, nas quartas de final. No dia 6 de fevereiro, perdeu por 2 a 0, em casa. Embora o Estadual não ofereça premiação em dinheiro, a eliminação impediu o clube de disputar a semifinal como mandante, abrindo mão de uma importante arrecadação. Para efeito de comparação, na edição de 2025, o clube registrou renda líquida próxima de R$ 413 mil na semifinal contra o Inter.

Na sequência, a equipe ficou pelo caminho na Taça Farroupilha ao ser superada pelo São Luiz, resultado que teve um peso ainda mais significativo. O torneio garantia ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2027, competição que, já em sua primeira fase, assegura cerca de R$ 950 mil em premiação. Ao não avançar à final, o Caxias deixou de disputar não apenas um título, mas também uma fonte relevante de receita futura.

O terceiro revés veio na Copa do Brasil, diante do Guarany de Bagé, ainda na segunda fase. A eliminação encerrou a possibilidade de avanço na competição nacional e, consequentemente, impediu a entrada de aproximadamente R$ 950 mil nos cofres do clube.

Por fim, o Caxias também não conseguiu avançar na Copa Sul-Sudeste e caiu já na primeira fase. Caso tivesse chegado às semifinais, o clube teria direito a R$ 200 mil. Em um cenário mais positivo, o vice-campeonato renderia R$ 250 mil, enquanto o título garantiria R$ 500 mil.

Assim, ao somar as eliminações, o período de 89 dias representou não apenas uma sequência negativa dentro de campo, mas também uma perda financeira superior a R$ 2,3 milhões.

Eliminações do Caxias em 2026

1ª - Gauchão

O Caxias perdeu por 2 a 0 para o Ypiranga, no Estádio Centenário, nas quartas de final. Deixou de arrecadar com um jogo da semifinal em casa. Em 2025, arrecadou aproximadamente R$ 413 mil na semifinal.

2ª - Taça Farroupilha

O Caxias foi derrotado duas vezes pelo São Luiz e foi eliminado na semifinal da Taça Farroupilha do Gauchão 2026. Primeiro, por 1 a 0 no tempo normal. Depois, nos pênaltis, o time de Ijuí levou a melhor por 3 a 2. O título da competição levaria para a primeira fase da Copa do Brasil 2027. Neste ano, a competição deu R$ 830 mil na fase inicial.

3ª Copa do Brasil

A terceira eliminação seguida. O Caxias perdeu para o Guarany de Bagé, por 1 a 0, em pleno Estádio Centenário, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com a eliminação na Copa do Brasil, o Caxias também perdeu um recurso importante. O clube deixou de arrecadar R$ 950 mil.

4ª Copa Sul-Sudeste