Esportes

Prejuízo
Notícia

Saiba quanto o Caxias deixou de arrecadar com quatro eliminações na temporada

Equipe grená caiu precocemente no Gauchão, na Taça Farroupilha, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Sudeste

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS