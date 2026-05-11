Esportes

Em Caxias do Sul
Notícia

Saiba quanto custa preparar o Estádio Municipal para a Apafut jogar a Série A2 do Gauchão

Segundo Olmir Cadore, Secretário Municipal do Esporte e Lazer, valor das obras será buscado junto à iniciativa privada. A competição está prevista para começar em 2 de agosto

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS