Saiba quanto custa preparar o Estádio Municipal para a Apafut jogar a Série A2 do Gauchão

Estádio Municipal recebe eventos de categorias de base no futebol e outras modalidade como o Rúgbi. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Estádio Municipal, em Caxias do Sul, é apontado como possível casa da Apafut na Divisão de Acesso 2026. No entanto, o tema envolve uma série de exigências por parte da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), especialmente relacionadas a adequações estruturais, e isso demanda um investimento.

A possibilidade de a Apafut mandar seus jogos em Caxias do Sul tem mobilizado autoridades e dirigentes locais. Desde o acesso à Série A2 do Gauchão, o tema vem sendo tratado em reuniões com representantes da prefeitura, dirigentes do clube, e outros envolvidos, com o compromisso de buscar condições para manter as partidas em Caxias do Sul.

— Desde o primeiro momento, eu me manifestei no sentido de que nós não poderemos admitir, na minha concepção, de que a Apafut, como a terceira força do futebol de Caxias do Sul, mande seus jogos em Farroupilha ou Flores da Cunha. Então eu tenho trabalhado muito sobre esse assunto — comentou Olmir Cadore, Secretário Municipal do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, em entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra.

Um dos principais entraves era a situação da arquibancada do Estádio Municipal, apontada anteriormente como condenada. No entanto, um laudo técnico recente indicou que não há risco de desmoronamento, permitindo a realização de jogos após reparos pontuais.

Com isso, avança o plano de melhorias exigidas pela Federação Gaúcha, que inclui intervenções como novas casamatas, cabine de imprensa, ajustes no campo e nos vestiários.

O investimento estimado é de cerca de R$ 100 mil, valor que deverá ser buscado junto à iniciativa privada, com apoio do poder público e de parceiros locais, na tentativa de viabilizar o estádio e garantir a presença da Apafut em Caxias do Sul.

Olmir Cadore, Secretário Municipal do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, em entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

— Nós tivemos várias reuniões e nós saímos acordados com o vice-prefeito (Edson Néspolo) de que nós não vamos admitir que os jogos não aconteçam aqui. Nós procuramos um engenheiro e chegou em minhas mãos um laudo dizendo que a arquibancada não corre risco de desmoronamento. Enfim, com uns pequenos reparos a gente vai conseguir demandar os jogos — disse Cadore.

Além das intervenções estruturais já previstas, mandar jogos no Municipal envolve ajustes relacionados à segurança e à acomodação do público. Entre as necessidades apontadas está a instalação de arquibancadas móveis, inclusive no lado oposto do campo, como forma de separar as torcidas e garantir acessos distintos ao estádio.

— Nós vamos buscar junto a iniciativa privada e as empresas ajudas, patrocínios. Tenho a certeza de que nós, com esses dados que temos e com essa motivação do vice-prefeito especialmente, juntamente com a Apafut, a gente vai buscar esses recursos. Fizemos um levantamento, um orçamento aproximado, em torno de R$ 100 mil. A gente vai buscar esse recurso na iniciativa privada e vai fazer as melhorias que o Municipal necessita, melhorias apontadas pela federação — finalizou o secretário.

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