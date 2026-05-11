Saiba onde assistir a Juventude x São Paulo pela Copa do Brasil

Juventude e São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil. Arte Pioneiro / Reprodução

Juventude e São Paulo se enfrentam pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto decisivo será nesta quarta-feira (13), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. Na partida de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0, no Morumbi.

Com isso, o time comandado por Maurício Barbieri precisa vencer por dois gols de diferença no tempo regulamentar para garantir vaga nas oitavas de final. Em caso de vitória por apenas um gol, a decisão será definida nos pênaltis. Qualquer outro resultado garante a classificação da equipe paulista.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Pedro Rocha; Messias (Gabriel Pinheiro), Rodrigo Sam, Marcos Paulo; Nathan, Luan Martins, Lucas Mineiro, Raí Silva e Wadson; MP e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri

SÃO PAULO: Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Enzo Diaz; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira. Técnico: Roger Machado

ARBITRAGEM

Rodrigo Jose Pereira de Lima-PE, auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira-AL e Francisco Chaves Bezerra Junior-PE. No VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro-CE.

Sportv e Premiere anunciam a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha será para todo Rede Gaúcha Serra, no 102.7 do FM e no app de GZH, opção Serra, a partir das 18h50min.

Como chegam

Juventude

O Juventude tem uma sequência de cinco jogos sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Maurício Barbieri não contará com o goleiro Jandrei, que pertence ao São Paulo. Com isso, Pedro Rocha será o titular. O zagueiro Marcos Paulo, que cumpriu suspensão diante do Criciúma pela Série B, retorna.

O lateral-direito Raí Ramos com lesão muscular continua fora. O volante Mandaca ainda não é presença garantida, por conta de dores no tornozelo. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, expulso no jogo de ida, está suspenso.

São Paulo

O São Paulo vive um momento oposto na temporada, com quatro partidas sem vitória e vindo de uma derrota diante do Corinthians, por 3 a 2, no Brasileirão.

Mesmo com o curto intervalo de recuperação entre as partidas, o São Paulo deve ir a campo com força máxima no Alfredo Jaconi. Em entrevista coletiva após a derrota para o Corinthians, o técnico Roger Machado afirmou que ainda não definiu a escalação, mas indicou que a tendência é manter a base da equipe que enfrentou o Corinthians.







