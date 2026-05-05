Saiba onde assistir a São Bernardo x Caxias pela última rodada da Copa Sul-Sudeste

São Bernardo e Caxias entram em campo nesta quarta-feira (6). Arte Pioneiro / Reprodução

O Caxias terá pela frente o último compromisso da primeira fase da Copa Sul-Sudeste. O time grená enfrenta o já eliminado São Bernardo na rodada final, nesta quarta-feira (6), às 21h30min, no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo.

A equipe de Marcelo Cabo empatou, 1 a 1 , pela Série C com o Amazonas fora de casa. Agora, busca a vitória para não depender de outros resultados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SÃO BERNARDO: Matheus Nogueira; Hugo Sanches, Hélder, Luizão e Manzoli; Júnior Urso (Marcão), Felipe Rodrigues e Lucas Fernandes; Fabrício Daniel (Lucas Rian), Neto Costa e Pablo Dyego. Técnico: Pedro Gama (auxiliar)

CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque (Vitor Gabriel), Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos (Grigor), Marcelo Freitas (Matheus Nunes) e João Lucas (Matheus Anjos); Calyson, Gaspar (Vitor Feijão) e Jhonathan Ribeiro (Salatiel). Técnico: Marcelo Cabo

ARBITRAGEM

Luiz Augusto Silveira Tisne, Jose Roberto Larroyd e Clair Dapper (trio de Santa Catarina).

ONDE ASSISTIR

O canal Sporty Net anuncia a transmissão da partida.

COMO CHEGAM

São Bernardo

O time do ABC paulista já está eliminado da Copa Sul-Sudeste e ainda não venceu na competição. O São Bernardo soma apenas dois pontos na competição. Já na Série B, a campanha é de vice-líder. São 13 pontos, um a menos que o líder Fortaleza.

Caxias