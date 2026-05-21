Saiba onde assistir a Maranhão x Caxias, pela 8ª rodada da Série C

O Caxias buscará a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série C diante do Maranhão. O duelo válido pela oitava rodada ocorre neste sábado (23), às 19h30min, no Castelão, em São Luís-MA.
O Grená vem de vitória sobre o Paysandu, por 2 a 0, no Estádio Centenário, e inicia a rodada em 8º na tabela, com 11 pontos.
Já o Maranhão perdeu para o Confiança, em Sergipe, por 2 a 1, e ocupa o 12º lugar, com 10.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
MARANHÃO: Jean; Ball (Maurício), Lucão, Keven e André Radija; Vander, Rosivan e Jorge; Will, Felipe Cruz e Luís Gustavo. Técnico: Jerson Testoni
CAXIAS: Busatto; Vitor Gabriel; Ianson, Maurício e Roberto; Grigor (Breno Santos), Matheus Nunes e Ravanelli; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo
ARBITRAGEM
Anderson Ribeiro Gonçalves, auxiliado por Tiago Gomes da Silva e Igor Alves de Moraes (trio goiano). Quarto árbitro: José Henrique de Azevedo Júnior-MA.
ONDE ASSISTIR
A SportyNet anuncia a transmissão da partida.
COMO CHEGAM
Maranhão
O meio-campista Vagalume está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na partida contra o Confiança. Jorge deve substituí-lo. Na lateral direita, com dores musculares Maurício poderá ficar uma vez mais de fora. Ball, que assumiu sua vaga em Sergipe, poderá permanecer entre os 11 iniciais.
Caxias
O técnico Marcelo Cabo não contará com o lateral-direito Felipe Albuquerque, que teve uma lesão na posterior da coxa. Vitor Gabriel é a opção para iniciar o jogo.
Já no meio-campo, a dúvida é o volante Grigor. O jogador teve um edema no adutor da coxa e será observado no último treino antes da viagem para o Maranhão. Do contrário, Breno Santos irá substituí-lo.