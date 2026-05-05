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Saiba onde assistir a Juventude x Tombense pela última rodada da Copa Sul-Sudeste

Confronto entre duas equipes que já estão eliminadas no torneio ocorre nesta quarta-feira (6), às 21h30min, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo

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