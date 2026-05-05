Saiba onde assistir a Juventude x Tombense pela última rodada da Copa Sul-Sudeste

Equipes não tem mais chances de classificação às semifinais. Arte Pioneiro / Arte Pioneiro

Juventude e Tombense encerram as suas participações na Copa Sul-Sudeste nesta quarta-feira (6). Já sem chances de classificação à próxima fase, os dois times duelam a partir das 21h30min, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Com apenas um ponto em cinco jogos no Grupo B, o Verdão vem de derrota para o Cianorte, fora de casa, por 3 a 2. Já o Tombense somou cinco pontos no Grupo A e vem de um 2 a 2 com o São Bernardo, em Minas Gerais.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Léo Agliardi; Schaffer, Bernardo e Clébio (Kauã); Luiz Eduardo, Davi Góes, LH, Ray Breno e Kaynan; Carlinhos (Lucca Amaro) e Scatolin. Técnico: Gerson Ramos.

TOMBENSE: Alan Costa; João Vitor Lima, Donato, Rony Fernandes e Xavier; Wanderson, João Vitor, Vitinho, Dyego Cavalcante; Keliton (Cesinha) e Juanzin (Rubens). Técnico: Cristóvão Borges

ARBITRAGEM

Carlos Tadeu Ferreira de Castro, auxiliado por Júlio Cesar Souza Gaudêncio e Thayse Marques Fonseca (trio carioca). Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian-RS.

Onde assistir

A X Sports anuncia a transmissão da partida;

Como chegam

Juventude

Eliminado da competição, o Juventude irá a campo com uma equipe majoritariamente da base. Mais uma vez o clube divide as atenções porque no mesmo dia a equipe sub-20 entra em campo pelo Brasileirão da categoria.

Tombense

Em terceiro lugar no Grupo A-12 na Série D, o Tombense deve escalar uma equipe reserva em Novo Hamburgo. O clube volta a campo no fim de semana no Campeonato Brasileiro diante do Rio Branco-ES, fora de casa.

O volante Wanderson retorna após cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido na quarta rodada, quando o time perdeu para o Volta Redonda, por 3 a 2, no Rio de Janeiro. O desfalque será o volante Breno Roma, expulso no empate em 2 a 2 com o São Bernardo, na última rodada.







