Saiba onde assistir a Juventude x Sport pela 10ª rodada da Série B

Duelo é direto por vaga no G-6 da Série B. Arte Pioneiro / Reprodução

Juventude e Sport farão mais um confronto direto na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B.

Em 10º lugar, com 13 pontos, o Verdão vem de seis jogos de invencibilidade na competição, mas empatou os últimos três. Na rodada passada, a equipe de Maurício Barbieri ficou no 1 a 1 com o Athletic, em Minas Gerais.

Já o Leão da Ilha chega em terceiro lugar, com 16 pontos e, na última partida, conheceu a primeira derrota na segunda divisão: 2 a 1 diante do CRB, em Recife.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan Santos; Luan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP (Allanzinho) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri

SPORT: Thiago Couto, Madson, Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Yago Felipe (Carlos de Pena); Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano

ARBITRAGEM

Lucas Paulo Torezin-PR, auxiliado por

Eduardo Goncalves da Cruz-MS e

Rafael Trombeta-PR. VAR: Thiago Duarte Peixoto-SP

ONDE ASSISTIR

A ESPN / Disney+ anuncia a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra a partir das 20h, no 105.7 do FM e no app de GZH, opção Serra.

Como chegam

Juventude

O zagueiro Gabriel Pinheiro cumpre suspensão. Marcos Paulo, poupado diante do Athletic, retorna à zaga.

No meio-campo, Luan volta após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Com dores no tornozelo, Mandaca é dúvida entre os relacionados.

O atacante Allanzinho volta a ser relacionado após um mês, recuperado de uma lesão na coxa. Seguem fora: Alan Ruschel, Patryck Lanza, Raí Ramos e Pablo Roberto.

Sport

Marcelo Ajul e Barletta retornam de suspensão. Zé Roberto se recupera de uma lesão muscular no DM. Marlon Douglas (lesão na coxa) e Gustavo Maia (edema no joelho direito) são outros desfalques do Leão.