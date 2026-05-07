Saiba onde assistir a Juventude x Criciúma pela oitava rodada da Série B

Juventude e Criciúma se enfrentam neste sábado (9), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O encontro ocorre no Alfredo Jaconi, a partir das 21h15min.
Os dois clubes estão colados na tabela de classificação, com 11 pontos, e vêm de empates na competição. O Verdão, 7º colocado, segurou o 0 a 0 com o Atlético-GO, em Goiânia, na última rodada. Já o Tigre, em 6º lugar, ficou no 1 a 1 com o Cuiabá, fora de casa.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro; Raí Ramos (Nathan), Luan Martins, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri
CRICIÚMA: Airton; Ruan Carvalho, Bruno Alves, Luciano Castán; Marcinho, Gui Lobo, Thiaguinho e Marcelo Hermes; Romarinho, Nicolas e Fellipe Mateus. Técnico: Eduardo Baptista
ARBITRAGEM
Afro Rocha De Carvalho Filho, auxiliado por Luis Filipe Goncalves Corrêa e Schumacher Marques Gomes (trio paraibano). Quarto árbitro: Tiago Pires Stoduto-RS. VAR: Leonardo Rotondo Pinto-MG.
ESPN/Disney+, SportyNet e X Sports anunciam a transmissão da partida;
O Futebol da Gaúcha será na Rádio Gaúcha Serra no 102.7 do FM e no app de GZH, opção Serra, a partir das 21h.
Como chegam
Juventude
O zagueiro Marcos Paulo está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Já o meio-campista Mandaca, com dores no tornozelo, é dúvida para a partida.
Permanecem fora, em recuperação, Patryck Lanza, Alan Ruschel e Pablo Roberto.
Criciúma
Rodrigo, César Martins, Alisson e Yuri Tanque se recuperam no departamento médico.