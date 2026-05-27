Saiba onde assistir a Juventude x América-MG pela 11ª rodada da Série B

Juventude e América-MG se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira (29) no Alfredo Jaconi. O duelo ocorre às 21h.
O Verdão vem de derrota, em casa, para o Sport, por 1 a 0, e não vence há quatro rodadas. Já os mineiros amargam a lanterna da competição e ainda não sabem o que é vencer.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
JUVENTUDE: Jandrei; Gabriel (Messias), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan (Aderlan), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima (Manu), MP e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri
AMÉRICA-MG: Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Rafa Barcelos e Dalbert; Felipe Amaral, Elizari e Alê; Segovinha, Éverton Brito e Mastriani. Técnico: Roger Silva
ARBITRAGEM
Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade (trio do Distrito Federal). VAR: Adriano de Assis Miranda.
ONDE ASSISTIR
A ESPN / Disney+, SportyNet e X Sports anunciam a transmissão da partida;
A Rádio Gaúcha Serra inicia a transmissão às 20h45min no FM e no app de GZH, opção Serra.
Como chegam
Juventude
Gabriel Pinheiro retorna de suspensão e disputa uma vaga na zaga com Messias. Raí Ramos está recuperado de uma lesão muscular e fica à disposição. Já o atacante Allanzinho, com entorse no tornozelo está fora.
Luan, com lesão no joelho, desfalca a equipe. Assim como, Patryck Lanza (transição física), Mandaca (dores no tornozelo), Alan Ruschel (menisco), Pablo Roberto (coxa).
América-MG
Estão se recuperando no DM: Val Soares (coxa esquerda), Gabriel Barros (coxa direita), Ricardo Silva (coxa direita) e Cássio (joelho direito).