Saiba onde assistir a Juventude x América-MG pela 11ª rodada da Série B

Equipes vêm de derrotas na competição. Arte Pioneiro / Reprodução

Juventude e América-MG se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira (29) no Alfredo Jaconi. O duelo ocorre às 21h.

O Verdão vem de derrota, em casa, para o Sport, por 1 a 0, e não vence há quatro rodadas. Já os mineiros amargam a lanterna da competição e ainda não sabem o que é vencer.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Gabriel (Messias), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan (Aderlan), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima (Manu), MP e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri

AMÉRICA-MG: Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Rafa Barcelos e Dalbert; Felipe Amaral, Elizari e Alê; Segovinha, Éverton Brito e Mastriani. Técnico: Roger Silva

ARBITRAGEM

Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade (trio do Distrito Federal). VAR: Adriano de Assis Miranda.

ONDE ASSISTIR

A ESPN / Disney+, SportyNet e X Sports anunciam a transmissão da partida;

A Rádio Gaúcha Serra inicia a transmissão às 20h45min no FM e no app de GZH, opção Serra.

Como chegam

Juventude

Gabriel Pinheiro retorna de suspensão e disputa uma vaga na zaga com Messias. Raí Ramos está recuperado de uma lesão muscular e fica à disposição. Já o atacante Allanzinho, com entorse no tornozelo está fora.

Luan, com lesão no joelho, desfalca a equipe. Assim como, Patryck Lanza (transição física), Mandaca (dores no tornozelo), Alan Ruschel (menisco), Pablo Roberto (coxa).

América-MG