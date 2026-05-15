Saiba onde assistir a Caxias x Paysandu pela Série C do Brasileirão

Jogo ocorre neste final de semana em Caxias do Sul Arte Pioneiro / Reprodução

Caxias e Paysandu se enfrentam pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. Os dois times entram em campo neste domingo (17), às 16h, no Estádio Centenário.

O Caxias vem de uma sequência de dois jogos fora de casa pela Série C e empatou os dois compromissos, diante do Amazonas-AM e Barra-SC. O Grená começa a rodada na 12ª colocação com oito pontos.

O Paysandu jogou no Pará contra a equipe do Anápolis-GO e venceu pelo placar de 2 a 1. O time é líder da Série C e ainda não perdeu na competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Maurício e Roberto; Grigor, Matheus Nunes e Ravanelli; Calyson, Gaspar e Salatiel; Técnico: Marcelo Cabo

PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Luccão (Bruno Bispo) e Facundo; Brian, Pedro Henrique, Marcinho; Thayllon, Kleiton e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha

ARBITRAGEM

Wagner Francisco Silva Souza será auxiliado Ledes Jose Coutinho Neto e Antonielson Jesus da Silva. Quarto árbitro: Erico Andrade de Carvalho.

TRANSMISSÃO

O Futebol da Gaúcha transmite Caxias e Londrina na Atlântida Serra 105.7 FM e no app de GZH, opção Serra.

Como chegam

Caxias

O Caxias não tem nenhum jogador no departamento médico para enfrentar o Paysandu. Os dois zagueiros titulares, Ianson e Maurício, retornam de suspensão. Por opção técnica, Marcelo Cabo confirmou a entrada de Ravanelli entre os titulares. Nas demais posições o time não deve ter alterações.

Paysandu

O Papão vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o Vasco. Na semana que vem, quarta-feira, o time entra em campo no Estádio Mangueirão pela final da Copa Norte, diante do Nacional-AM. Porém, antes tem o compromisso diante do Caxias. A dúvida é se o técnico Júnior Rocha vai preservar algum jogador pela sequência de jogos.