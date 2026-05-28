Saiba onde assistir a Caxias x Ituano, pela 9ª rodada da Série C

Meta do Grená é vencer para chegar aos 15 pontos na Série C. Arte Pioneiro / Reprodução

Caxias e Ituano entram em campo pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será no próximo sábado (30), às 19h30min, no Estádio Centenário. O time da Serra é 7º colocado com 12 pontos, enquanto os paulistas têm 16 na 4ª colocação.

Dono da melhor defesa da Série C com apenas cinco gols sofridos, o Caxias vem de uma série invicta de cinco jogos na competição. Na última rodada, o Grená empatou em 0 a 0 com o Maranhão. Jogando no Estádio Centenário, o time de Marcelo Cabo tem 100% de aproveitamento.

O Ituano vem embalado na Série C. O time tem três vitórias seguidas na competição. No último compromisso, o time paulista venceu o Botafogo-PB por 1 a 0. Antes, havia vencido o Guarani e o Confiança.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CAXIAS: Busatto; Vitor Gabriel; Ianson, Maurício e Roberto; Grigor, Matheus Nunes e Ravanelli; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo

ITUANO: Saulo; Lucas Mota, Léo Coltro, Matheus Mancini e Thiaguinho; Marthã, Kauan Richard e Xavier; Thassio, Neto Berola e Rezera; Técnico: Mazola Júnior

ARBITRAGEM

Tarcisio Flores da Silva auxiliado por Francisco de Assis da Hora e Joao Henrique Queiroz Da Silva. O quarto árbitro será Tiago Pires Stoduto.

ONDE ASSISTIR

A SportyNet anuncia a transmissão da partida no youtube.

O Futebol da Gaúcha começa às 19h na Rádio Atlântida Serra 105.7FM.

COMO CHEGAM

Caxias

O Caxias tem apenas um jogador em recuperação que é dúvida para a partida. O lateral-direito Felipe Albuquerque se recupera de uma lesão na coxa. O atleta já começou a transição física. A tendência é que Vitor Gabriel siga como titular na posição. Nos demais setores, o técnico Marcelo Cabo não deve promover mudanças no time e pode repetir a escalação Grená.

Ituano