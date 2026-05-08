Saiba onde assistir a Barra x Caxias pela Série C do Brasileirão

Barra e Caxias se enfrentam pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será no próximo domingo (10), às 17h, na Arena Barra, em Itajaí.
O Grená é 11º colocado com sete pontos. O Barra está no G-8 da Série C com um ponto a mais que o time da Serra.
O Caxias vem de um empate com o Amazonas fora de casa. Já a equipe catarinense vem de uma vitória por 3 a 0 no Figueirense.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
BARRA: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão Da Rocha; Tetê, Matheus Barbosa, Gabriel Silva; Matheus Barbosa, Marcelinho e Vinicius Popó. Técnico: Bernardo Franco
CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque; Moraes e Windson e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo
ARBITRAGEM
Arthur Gomes Rabelo auxíliado por Arthur Pancieri Pires e Douglas da Silva Moreira. O trio é do Espírito Santo.
ONDE ASSISTIR
O canal SportyNet anuncia a transmissão da partida.
No Rádio, o Futebol da Gaúcha começa às 16h30min na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM e em GZH opção Serra.
COMO CHEGAM
Barra
Chega com força máxima para o compromisso diante do Caxias. O time está na zona de classificação aos quadrangulares do acesso. O Pescador é sétimo colocado com oito pontos.
Caxias
Não conta com a dupla de zaga titular para o compromisso. Os zagueiros Maurício e Ianson levaram o terceiro cartão amarelo e desfalcam o time do Grená.