Saiba onde assistir a Barra x Caxias pela Série C do Brasileirão

Jogo ocorre neste final de semana. Arte Pioneiro / Reprodução

Barra e Caxias se enfrentam pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será no próximo domingo (10), às 17h, na Arena Barra, em Itajaí.

O Grená é 11º colocado com sete pontos. O Barra está no G-8 da Série C com um ponto a mais que o time da Serra.

O Caxias vem de um empate com o Amazonas fora de casa. Já a equipe catarinense vem de uma vitória por 3 a 0 no Figueirense.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BARRA: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão Da Rocha; Tetê, Matheus Barbosa, Gabriel Silva; Matheus Barbosa, Marcelinho e Vinicius Popó. Técnico: Bernardo Franco

CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque; Moraes e Windson e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo

ARBITRAGEM

Arthur Gomes Rabelo auxíliado por Arthur Pancieri Pires e Douglas da Silva Moreira. O trio é do Espírito Santo.

ONDE ASSISTIR

O canal SportyNet anuncia a transmissão da partida.

No Rádio, o Futebol da Gaúcha começa às 16h30min na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM e em GZH opção Serra.

COMO CHEGAM

Barra

Chega com força máxima para o compromisso diante do Caxias. O time está na zona de classificação aos quadrangulares do acesso. O Pescador é sétimo colocado com oito pontos.

Caxias